Dientes fijos en 24 horas, tecnología y confianza: Así transforma el doctor Juan Cervera la salud bucodental

La odontología en el siglo XXI ha experimentado una transformación radical gracias a los avances tecnológicos, la digitalización y un enfoque más humano y personalizado. Hoy en día, los tratamientos son más precisos, menos invasivos y con tiempos de recuperación mucho más cortos. Conseguir unos dientes fijos en tan solo 24 horas, junto con avances en las técnicas y equipamiento, han revolucionado la experiencia del paciente. Con la exponencial preocupación por la estética dental, la odontología moderna busca no solo la salud bucal, sino también mejorar la calidad de vida y la confianza del paciente.

Con más de una década de experiencia y una pasión que nació en la adolescencia, el doctor Juan Cervera Espert se ha consolidado como uno de los referentes en cirugía e implantología dental en Valencia. Y todo gracias a su innovador tratamiento de dientes fijos en menos de un día. Al frente de la clínica Artdenta, ofrece soluciones innovadoras, seguras y personalizadas para devolver la sonrisa a sus pacientes. En esta entrevista, nos habla de los últimos avances en odontología, cómo ha evolucionado la demanda de tratamientos y por qué perder el miedo al dentista es más fácil cuando la calidad, la empatía y la tecnología van de la mano.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? Es decir, sus inicios en la odontología, trayectoria y sus valores para que los lectores le conozcan mejor.

-Soy el Dr. Juan Cervera Espert, odontólogo, cirujano y especialista en casos complejos. Hace 13 años me gradué en Odontología y, posteriormente, cursé el máster de Cirugía e Implantes, ambos en la Universidad de Valencia. Llevo mucho tiempo dedicándome al mundo de la cirugía con pasión y dedicación, desde la adolescencia tuve claro que quería dedicarme a esta profesión para ayudar a mis pacientes.

Desde hace un año regento la Clínica dental Artdenta, situada en la av. Primado Reig (Valencia) y colaboro con otras clínicas como cirujano e implantólogo.

-¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece?

-En mi profesión me he centrado en la especialidad de la implantología, la prótesis y la cirugía.

Soy consciente de que soy el doctor que menos quieren ver los pacientes, básicamente por temor. Pero es muy gratificante comprobar lo satisfechos que quedan posteriormente con los resultados y la mejora en su calidad de vida.

Cuando un paciente acude a mi clínica dental y es derivado para mi valoración es generalmente porque tiene uno o varios dientes ausentes o en mal estado, impidiéndole una correcta función masticatoria, generándole dolor o infecciones, problemas de disponibilidad ósea, etc.

Mi misión es que mis pacientes recuperen su salud, funcionalidad y estética. Siempre me gusta aconsejar o proponerles tratamientos como si fuese un familiar directo al que tuviera que tratar. La mayoría de estas soluciones radican en la colocación de implantes, algo que a muchos pacientes les genera un miedo terrible al creer que son como operaciones hospitalarias. Pero, en realidad, son intervenciones más sencillas que se resuelven en nuestra propia consulta y con anestesia local. Además, con un implante, el paciente puede incorporar y caminar hacia su casa en un cuarto de hora. En caso de que la intervención implique la arcada completa, no tarda más de una hora. La velocidad es un factor esencial para reducir el tiempo de estrés en los tejidos y reducir el dolor en días posteriores. Al final, la anestesia es lo único molesto, luego ya no se «enteran» de nada.

Aun así, hay pacientes a los que ese miedo les impide dar el paso a dar solución a sus problemas dentales. Por suerte, hoy en día, contamos con la sedación consciente: técnica que un anestesista aplica para medicar por vía intravenosa con el fin de ayudar a relajar y a controlar el dolor, sin que el paciente pierda completamente la consciencia durante el procedimiento. El paciente puede estar somnoliento, pero es capaz de responder a estímulos como indicaciones verbales y esto garantiza unos postoperatorios sin apenas dolor e inflamación.

-¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

-Eso es algo que ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy en día los pacientes buscan tratamientos fijos, no tener falta de piezas dentales y lograr unos resultados estéticos y de calidad.

En implantología, que se necesita un mínimo de tres meses para una correcta osteointegración de los implantes y realizar la prótesis definitiva, lo normal, hace una década, era colocar unas prótesis provisionales que eran removibles y creaban incomodidad.

A día de hoy, en la mayoría de las intervenciones, realizamos la carga inmediata o dientes fijos en 24 horas. Es un procedimiento donde el paciente, en menos de un día, tiene dientes fijos provisionales sobre los implantes. Esto hace que los pacientes lleven algo fijo desde el primer momento, muy estético y que no roza. Esa prótesis feruliza y protege los implantes, y es una auténtica maravilla.

Cuando hablamos de dientes fijos en un día, hay pacientes a los que les cuesta creérselo y es necesario informarles debidamente. La odontología ha avanzado muchísimo y sin duda sería el tratamiento de mi elección si, por ejemplo, operara a mi madre.

Otro gran cambio en los últimos años es el material de los dientes definitivos. Últimamente el material estrella es el zirconio. Antiguamente, se recurría a dientes con una estructura metálica y recubiertos de porcelana, incluso de resina, pero el zirconio es un material puramente blanco de alta resistencia, biocompatibilidad y apariencia natural. También la digitalización, que ha hecho que las pastas desagradables para hacer moldes de la boca sea cosa del pasado.

Como en todo, cada paciente es un mundo. Hay pacientes más complejos que necesitan de regeneraciones óseas, la colocación de implantes zigomáticos, etc. La buena noticia es que hoy en día casi no existen casos sin solución. Lo importante es ponerse en manos de buenos profesionales y especialistas.

-¿Qué consejos sobre cuidado bucodental recomienda a sus pacientes?

-Puede parecer obvio lo que voy a decir, pero no lo es. Primero una buena higiene, mucha gente se cepilla los dientes poco o mal, cuando lo hacen están mirando el móvil o haciendo otros quehaceres. Es importante mirarse, separar tu labio, fijarse en si está limpia la boca, si se ve algo raro o roto.

Y, en segundo lugar, ponerse en manos de profesionales de clínicas de calidad. Por desgracia, dentro de nuestra profesión han sucedido muchos casos que ponen en entredicho el necesario mundo de la odontología.

-¿Qué perfil tienen las personas que acuden a su consulta?

-Cualquiera. Al final, todo el mundo necesita mantener un correcto cuidado y revisión dental, ya sean niños o mayores. Si tienes la boca sana, es bueno un control de forma periódica para ver si necesita limpieza o si aparece una caries. El paciente que no la tenga sana, obviamente hay que dar solución a sus problemas como dolor, reposición dental, ortodoncia por estética o para una correcta masticación, etc.

-¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

-Insisto en que la gente cuide su salud bucodental y dé solución a sus problemas dentales, el miedo no es una excusa. La odontología ha avanzado muchísimo y se puede tener una buena dentadura desde el primer momento. Solo hace falta ver la cantidad de medios de los que disponemos en nuestra clínica, por ejemplo: radiografías, TAC, fotografías, modelos 3D, escáner y cámara intraoral.

Yo, personalmente, seguiré encantado de tratar y ayudar a mejorar la vida de mis pacientes.