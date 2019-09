Consejos para el cuidado del recién nacido

La llegada a la familia de un recién nacido es siempre motivo de alegría, sin embargo, son muchos los padres que se encuentran preocupados, ya que, tienen muchas dudas sobre los cuidados que debe recibir el bebé. EXTRA Lunes, 23 septiembre 2019, 17:29

Para intentar ayudar a las familias a que el momento de llegar a casa desde el hospital sea menos estresante, la Doctora Bea Castro del Servicio de Neonatología de IMED Valencia ha elaborado este decálogo que contiene varias recomendaciones para conocer mejor las necesidades de los recién nacidos.

1. Disfruta del momento del baño: A partir de las 24 horas de vida del bebé el baño puede ser diario o cada 48 horas. En caso de que no se haya caído el cordón umbilical, hay que evitar tener esa zona sumergida durante mucho tiempo. Es muy importante tener preparado todo lo necesario para el baño antes de meter al recién nacido en la bañera ya que jamás se le debe dejar solo. El baño es una buena ocasión para crear un momento de juego entre los padres y el bebé así que ¡Aprovechadlo!

2. Mantén limpio y seco el ombligo: Se debe limpiar diariamente con agua y jabón y hasta que se caiga entre la primera-segunda semana de vida, dejarlo fuera del pañal. No use antisépticos si no se lo indica su pediatra. Hay que consultar en caso de supuración, mal olor, sangrado activo o enrojecimiento de la zona.

3. Córtale (o límale) las uñas: No existe una edad mínima para cortar las uñas del bebé, si las tiene largas se pueden cortar usando una tijera de punta redonda. Otra opción, si no es posible cortarlas, es usar una lima. Evite el uso de manoplas, el bebé necesita sus manos libres para jugar con ellas.

4. Ponle crema: Es recomendable mantener su piel bien hidratada, por eso, hay que aplicar crema especial para pieles de bebés. Hay que tener en cuenta es que se debe hacer de manera rápida para que el recién nacido no pierda calor. Puedes aprovechar el momento después de baño y darle un masaje, que además ayudará a que el bebé se relaje.

5. Cambia su pañal frecuentemente: Para evitar que se irrite esta zona es importante que se realice el cambio de pañal cuando esté sucio. Es mejor lavar la zona con agua y jabón y evitar el uso de toallitas húmedas. Se puede poner crema protectora, pero debe ser poca cantidad ya que lo más adecuado es mantener la zona seca.

6. No lo abrigues en exceso: La ropa del bebé debe ser cómoda, amplia y de tejidos transpirables como el algodón. No es recomendable el exceso de abrigo. Se recomienda que la temperatura de la habitación en la que se encuentre el bebé esté en torno a 22º. Hay que evitar las corrientes de aire y el humo del tabaco.

7. Sácale a pasear: Desde el momento del alta el bebé puede y debe salir a pasear. Se recomienda evitar las horas de máximo sol en verano o no salir si las condiciones climáticas son adversas. Es mejor pasear por zonas tranquilas, alejadas de ruido y evitar las aglomeraciones y zonas de humo de tabaco.

8. Exponlo a la luz solar de manera indirecta: Muchos bebés tienen una coloración amarillenta de ojos y piel que aparece a partir de las primeras 24-48 horas de vida, es lo que se conoce como ictericia y suele ser fisiológica (es decir, normal). Se sabe que es útil para prevenirla poner al recién nacido en un lugar soleado y bien iluminado de la casa. Recordad que la piel del bebé no debe ser expuesta al sol directamente.

9. Ayúdale a expulsar los gases: Hay que intentar que después de cada toma el bebé eructe. Para ello, lo debemos poner en posición vertical apoyado sobre nuestro hombro y dar unos golpecitos suaves en la espalda. A veces junto con el eructo se producen regurgitaciones (bocanadas de leche). Para que no se produzcan muchos gases hay que evitar que llegue muy hambriento a las tomas para que no succione tan fuerte y trague aire.

10. Crea un ambiente seguro para dormir

Éstas son algunas recomendaciones para intentar prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante:

-Acuesta al bebé boca arriba (no de lado).

-No cubras su cabeza para dormir.

-Usa un colchón firme, no uses almohada ni dejes objetos por la cuna.

-Ofrécele el chupete durante el sueño (en niños amamantados se ofrecerá cuando la lactancia materna esté bien establecida).

-Cuando le acuestes ponle la cabeza cada vez apoyada hacia un lado diferente para evitar la deformación del cráneo conocida como plagiocefalia.

Esperamos que con este decálogo los padres puedan disfrutar de los primeros días del recién nacido en el hogar. En IMED Valencia contamos con un equipo humano que está al lado de las familias que van a tener un bebé, aconsejando en todo momento sobre los aspectos relacionados con el embarazo y la maternidad.

IMED Valencia cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátrica (UCINP) de referencia, considerada de nivel III, con 3 boxes de pediatría, 9 incubadoras de UCI Neonatal y 10 incubadoras de neonatos patológicos no críticos.