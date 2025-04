El Congreso tramitará una ley para que las gafas de los menores salgan gratis

R. C.

Alfonso Torices Madrid Martes, 8 de abril 2025, 07:20

El Congreso de los Diputados comenzará hoy la tramitación de una ley que tiene como objetivo principal que las gafas y lentillas que precisan cada vez un mayor número de españoles menores de edad le salgan gratis a sus familias porque, de terminar aprobándose esta norma, pasarían a estar financiadas por la sanidad pública.

La norma, una proposición de ley impulsada desde el Parlamento de Andalucía, tiene como objetivo general paliar en todo lo posible «la pobreza visual» en España, la incapacidad económica de muchas personas para pagarse las lentes correctoras que necesitan. Por este motivo, el texto también prevé que el Estado subvencione la adquisición de gafas o lentillas a algunos adultos y que fije las aportaciones públicas, mayores o menores, a que tendrían derecho en función de los ingresos del beneficiario.

Los grupos parlamentarios aún no han hecho oficialmente público el sentido de su voto en el pleno del Congreso que esta tarde decidirá si toma en consideración la proposición de ley andaluza (con lo que iniciaría su tramitación, debate y aprobación), pero no debería haber apuros para lograr la luz verde de la Cámara Baja porque el Parlamento andaluz aprobó en octubre pasado la propuesta por unanimidad, con los votos a favor de PP, PSOE, Vox y de los grupos a la izquierda de los socialistas, que fueron de hecho los promotores de la reforma.

La proposición, de salir adelante en los términos actuales, es una reforma de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que incluiría en la cartera de servicios suplementaria de la sanidad pública española los productos ópticos y de salud visual, lo que permitiría su financiación o copago con fondos estatales como ocurre en diferentes grados con otras áreas de esta misma cartera como los medicamentos, los productos ortoprotésicos y dietéticos o el transporte sanitario no urgente.

La futura ley define en su artículo 18 bis la prestación de productos ópticos y de salud visual como «la dispensación y utilización de todos los productos o tratamientos cuya finalidad sea el cuidado y mejora de todas aquellas alteraciones o enfermedades relacionadas con las funciones básicas del sistema visual y que impidan o dificulten a una persona conseguir un estado físico, cultural, estructural y funcional de bienestar social».

El texto, sujeto a partir de ahora a modificaciones durante la fase de enmiendas, indica que los fondos para financiar anualmente el pago y las subvenciones de gafas y lentillas los fijará el Gobierno, que después se los transferirá a las autonomías para su gestión, y que saldrán de los Presupuestos del Estado.

Seis meses para la puesta en marcha

La norma, en su disposición transitoria única, prevé que en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor el Consejo Interterritorial del SNS, en el que se reúnen los representantes del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de Salud, deberá aprobar un plan de puesta en marcha gradual de las nuevas prestaciones, que deberá incluir un acuerdo de financiación y fijará los topes subvencionables para las lentes de adultos según sus condiciones socioeconómicas. Los productos ópticos para niños y adolescentes deberían ser gratuitos en cualquier situación familiar.

La razón de crear un sistema de financiación público de gafas y lentillas se fundamenta en que, dado que el único acceso actual a estos productos es privado, en España se está produciendo una discriminación entre quienes puedan adquirirlos o no según su renta que genera efectos directos, positivos o negativos según el caso, en el desarrollo educativo, social o laboral de millones de españoles, desde la infancia a la madurez. Como prueba de la existencia de esta desigualdad social, el preámbulo de la norma recuerda que los españoles con puestos profesionales de relevancia (directores y gerentes) usan doce puntos porcentuales más gafas o lentillas que los trabajadores no cualificados. Señalan que esto no ocurre por unos hipotéticos mayores déficit visuales de los primeros sino por la incapacidad de los segundos para pagarse las lentes que necesitan.