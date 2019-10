Cinco casos en los que no debes tomar Ibuprofeno Se calcula que solo en España se venden unas 47 millones de cajas de este fármaco al año LAS PROVINCIAS Martes, 15 octubre 2019, 01:46

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más extendidos. Miles de personas lo toman para aliviar dolores leves. Se calcula que solo en España se venden unas 47 millones de cajas de este fármaco al año, de todas las dosis a la venta.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha alertado sobre el abuso del fármaco y la facilidad para conseguir una caja de 600 mg sin receta. A las advertencias previas se ha sumado en los últimos días un estudio (publicado en el Journal of the American College of Cardiology) que muestra problemas entre las personas que toman simultáneamente ibuprofeno con anticoagulantes orales, así como otros medicamentos como meloxican, naproxeno, diclofenaco o ketorolac.

A este caso se suman otros cuatro supuestos:

- Quienes sufren problemas cardiovasculares, ya que su consumo puede favorecer la aparición de infartos e ictus.

- Mujeres en el primer o segundo trimestre del embarazo.

- Personas con enfermedades en el hígado o riñones.

- Quienes han padecido alguna úlcera.