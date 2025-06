¿Te asusta hablar solo y en voz alta? Esto dice la psicología sobre ti

P. Chen Sábado, 7 de junio 2025, 01:13 Comenta Compartir

Hablar solo y en voz alta es una práctica que muchas veces se malinterpreta como un signo de irracionalidad o de excentricidad, y que puede preocupar tanto a quien lo hace como a quienes le rodean. Pero, al contrario de los prejuicios que supone, la psicología moderna dice que puede ser una herramienta beneficiosa para el bienestar mental y emocional, y que tiene efectos positivos a nivel cognitivo.

El profesor Gary Lupyan, profesor asociado de la Universidad de Wisconsin, ha demostrado que verbalizar los pensamientos activa áreas cerebrales que está asociadas con la memoria y la percepción. En uno de sus estudios, por ejemplo, demostró que las palabras en voz alta ayudan a la percepción visual.

El experimento consistía en la aparición de varios objetos en una pantalla de ordenador. Algunos de los participantes decían en voz alta el nombre del objeto. Otros, tenían que guardar absoluto silencio, pero también memorizar la palabra. El resultado fue que los primeros encontraron mucho más rápido los ítems de la pantalla que los segundos.

Otro experimento realizado contaba con un grupo de personas que decían en alto los nombres de varios productos de un supermercado. Después, estos productos se reprodujeron en fotografías que fueron enseñados a los participantes. Los que no dijeron en alto las palabras no encontraron los productos a tanta velocidad como los que sí que lo hicieron. Las palabras en voz alta, por tanto, ayudan al cerebro a activar información adicional sobre ese objeto, incluído su aspecto.

Por su parte, Izzy Gainsburg y Ethan Kross son los autores del estudio de 2020 'Distanced self-talk changes how people conceptualize the self' («El diálogo distanciado con uno mismo cambia la forma en que las personas conceptualizan su yo»), en el Journal of Experimental Psychology. La investigación señala que dialogar solos, pero refiriéndonos a nosotros mismos en segunda y tercera persona, puede hacernos sentir mejor sobre nosotros mismos: «Promueve el autocontrol y el razonamiento».

Los investigadores realizaron una serie de experimentos con voluntarios que describían sus experiencias emocionales utilizando o sus propios nombres o pronombres como «tú», «él», o «ella». Los resultados dictaminaron que hablar en tercera o en segunda persona, es decir, distanciándose, era mejor para el control de sus sentimientos que cuando se referían a sí mismos en primera persona.

Beneficios de hablar solo y en voz alta

1 Se desarrolla la metacognición

Dialogar con uno mismo puede fomentar una mayor conciencia de los propios procesos mentales, lo que mejora el razonamiento y la capacidad de reflexión.

2 Regula las emociones y aumenta la motivación

Cuando hablas contigo mismo, procesas emociones, alivias la ansiedad y puedes automotivarte para afrontar los retos vitales.

3 Estructura los pensamientos y ayuda a tomar decisiones

Cuando expresamos nuestras ideas en voz alta, las organizamos de manera más coherente y lógica. De esta forma, podemos resolver problemas y tomar decisiones de manera más clara.

4 Mejora la memoria y la concentración

Verbalizar los pensamientos activa a la vez procesos auditivos y verbales del cerebro, lo que mejora la memoria. Todos hemos repetido listas, instrucciones y otras informaciones en voz alta para memorizarlas mejor

