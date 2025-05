Qué quiere decir que una persona siempre se calle para evitar conflictos, según la psicología

Clara Alfonso Miércoles, 7 de mayo 2025, 00:39 Comenta Compartir

En muchas relaciones, tanto personales como profesionales, hay quien parece haber adoptado un papel silencioso ante cualquier desacuerdo. Personas que, sistemáticamente, optan por callar para no generar tensiones, aunque por dentro estén en desacuerdo, dolidas o incluso indignadas. Esta actitud, lejos de ser una simple muestra de educación o templanza, puede estar revelando mecanismos psicológicos mucho más profundos. ¿Por qué alguien decide anular sistemáticamente su opinión? ¿Qué hay detrás de ese silencio mantenido? La psicología tiene respuestas que conectan con la autoestima, la historia personal y el modo en que gestionamos nuestras emociones más incómodas.

Callarse para evitar conflictos es una estrategia común de evitación. Según la terapia cognitivo-conductual, cuando una persona percibe que expresar una opinión, un malestar o una queja puede desembocar en confrontación, su cerebro activa una respuesta de protección: evitar el estímulo que considera amenazante. En este caso, el «estímulo» es el conflicto.

Esto ocurre especialmente en personas que, por experiencias pasadas, han aprendido a asociar el conflicto con el rechazo, la crítica o incluso el castigo. Así, callar se convierte en una manera de protegerse emocionalmente. No es tanto que no tengan nada que decir, sino que consideran que decirlo es más peligroso o doloroso que el coste de callarse.

Miedo a la desaprobación

Uno de los elementos que más pesan en esta dinámica es el miedo a la desaprobación. Muchas personas desarrollan un patrón de complacencia en el que priorizan la aceptación de los demás por encima de su bienestar emocional. Según la psicología humanista, esto puede estar relacionado con carencias afectivas tempranas o con entornos donde se premiaba el «portarse bien» y no «dar problemas».

El resultado es una tendencia a reprimir opiniones, necesidades o límites personales, por miedo a molestar, defraudar o provocar malestar. A largo plazo, esta actitud puede generar un elevado nivel de ansiedad, frustración interna y sensación de invisibilidad emocional.

De hecho, desde la perspectiva de la psicología emocional, reprimir lo que uno siente o piensa de forma continuada no es inocuo. Estudios recientes han demostrado que las personas que evitan sistemáticamente el conflicto presentan niveles más altos de estrés y una mayor predisposición a trastornos como la depresión o la somatización (expresar el malestar emocional a través del cuerpo).

¿Hay solución?

La clave no está en promover el conflicto, sino en aprender a afrontarlo de forma sana. La psicología actual apuesta por el desarrollo de habilidades de comunicación asertiva, que permiten expresar desacuerdos o límites sin agresividad ni pasividad. Es decir, aprender a decir «esto no me parece bien» sin miedo y con respeto.

También es importante revisar el origen de este patrón: ¿se está callando por miedo al rechazo? ¿Por no saber cómo decir las cosas? ¿Por haber crecido en un entorno donde las emociones no se validaban? La terapia psicológica puede ser una herramienta muy útil para trabajar estos patrones, recuperar la confianza en la propia voz y entender que callarse no siempre es sinónimo de paz, y que a veces, hablar es el verdadero acto de cuidado.

