Sabrosas imágenes Gastrónoma 2025 se celebra del 26 al 28 de octubre en Feria Valencia. Esta 'butaca' se suma al evento recordando populares películas con tema culinario

RAFA MARÍ Jueves, 23 de octubre 2025, 23:47 Comenta Compartir

La décima edición de Gastrónoma reunirá en Feria Valencia del 26 al 28 de este mes a las mejores marcas de la gastronomía actual y a las empresas de bebidas, panadería, maquinaria, distribución y tecnología del sector. Gastrónoma 2025 contará con 234 ponentes, 272 expositores y 16 espacios feriales. Esta 'butaca cinéfila' se suma al acontecimiento recordando populares filmes de tema culinario y con la lectura de un amoroso libro de la pintora valenciana Elena Negueroles, 'Recetas y recuerdos' (autoedición, 2025, con un centenar de ilustraciones, pinturas de la autora y fotos), dedicado a sus nietos. Son películas y páginas repletas de sabrosas imágenes.

Me refugio en el protector y casi infinito mundo del cine. Selecciono cinco películas, reseñadas por orden cronológico. Si tuviera que hacerlo por orden de preferencia me aturullaría un poco, ya que tendría dudas hiciese lo que hiciese.

'El guateque' (Blake Edwards, 1968). Historia de una cena de gala desastrosa, donde la comida se convierte en un catalizador para la comedia delirante y el caos. El plato principal, un elegante pichón, se ve envuelto en situaciones cómicas y surrealistas. Peter Sellers, insuperable, como casi siempre.

'El festín de Babette' (Gabriel Axel, 1987). Deliciosa adaptación de un cuento de Isak Dinesen (pseudónimo de la escritora danesa Karen Blixen). El romántico final, con una alta decisión gastronómica, es muy emotivo. Stéphane Audran tuvo aquí el mejor papel de su carrera.

'Chocolat' (Lasse Hallström, 2000). Una madre soltera y su hija viven de pueblo en pueblo sin adaptarse a la vida colectiva. El chocolate tendrá mucha importancia en sus vidas. El reparto es de lujo: Juliette Binoche, Judi Dench (en diciembre cumplirá 91 años), Alfred Molina, Johnny Depp ¡y Leslie Caron! (otra ilustre nonagenaria: el pasado 1 de julio cumplió 94 años).

'El hijo de la novia' (Juan José Campanella, 2001). Rafael Belvedere regenta un restaurante heredado del negocio familiar. Se esfuerza por sacar adelante el trabajo y atender bien a su hijo. Compaginar ambas tareas no es fácil. Campanella (Buenos Aires, 1959) es un gran director. Si no han visto 'El secreto de sus ojos', 2009, háganlo cuando tengan ocasión.

'Tapas' (José Corbacho, Juan Cruz, 2005). Apreciable película española con varios personajes, cuyas vidas se entrecruzan. Simpático homenaje a la gastronomía española y a las tapas, especialmente a los boquerones en vinagre.

Me centro ahora en el hermosamente ilustrado volumen de 'Recetas y recuerdos'. Afirma Elena Negueroles en el inicio del libro: «En la bebida y en la cocina el único ingrediente imprescindible es el amor». Y añade, con su propia letra: «Queridos nietos, espero que este recetario os sea útil y os permita cocinar los platos que tantos os gustan y otros que aún no habéis probado (..) A la vez que os explico las recetas aprovecharé para hablaros de personas relacionadas con ellas».

En las siguientes páginas, la artista e influyente matriarca nos ofrece las recetas, ilustradas con sus propias creaciones pictóricas, de 'arroz con carne flojita', 'panquemados', 'crema de calabacín', 'bocadillo de tortilla, 'bizcocho' o las 'croquetas deseadas' («aunque son muy laboriosas me encanta hacerlas por lo contentos que se ponen mis nietos»).

'El festín de Babette'

Llegó el momento de la cómoda butaca, la sufrida tele y la elección de una de las películas citadas en esta crónica. Tenía ganas de reírme de nuevo con Peter Sellers en 'El guateque'. Pero...

Pero tras algunas vacilaciones, opté finalmente por emocionarme con la Stéphane Audran de 'El festín de Babette'.