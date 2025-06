¿No sabes qué estudiar después de Selectividad? Estas son las carreras menos demandadas y con más empleabilidad

P. Chen Miércoles, 11 de junio 2025, 00:38 Comenta Compartir

A pocos días de que miles de estudiantes obtengan los resultados de la Selectividad 2025, muchos aún no saben qué carrera elegir. Las variables son muchas: ¿algo que me guste? ¿Algo que estudia mucha gente? ¿Algo que no conoce nadie? Con el objetivo de ayudar a tomar la decisión a aquellos que quieren explorar opciones más allá de las habituales, aquí hay una lista de 10 carreras universitarias con poca demanda y una tasa de empleabilidad alta.

Los datos vienen del estudio de inserción laboral realizado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) U-Ranking. El ranking ordena 108 campos de estudio - en los que se agrupan más de 4.700 grados- según los resultados obtenidos por los graduados universitarios en España en cuanto a su acceso al empleo, el nivel de cualificación del puesto de trabajo, y los ingresos percibidos 4 años después de graduiarse.

1 Ingeniería medioambiental

Graduados anuales: 92

Porcentaje de titulados de nacionalidad española dados de alta en la Seguridad Social: 85,5%

Porcentaje de titulados que cotizan en la Seguridad Social en un grupo que requiere estudios universitarios: 80,8%

Base media de cotización anual de los que trabajan por cuenta ajena a tiempo completo: 32.643 €/año

2 Ingeniería geomática, topografía y cartografía

Graduados anuales: 149

Porcentaje de titulados de nacionalidad española dados de alta en la Seguridad Social: 86,3%

Porcentaje de titulados que cotizan en la Seguridad Social en un grupo que requiere estudios universitarios: 75,6%

Base media de cotización anual de los que trabajan por cuenta ajena a tiempo completo: 31.845 €/año

3 Ingeniería de materiales

Graduados anuales: 195

Porcentaje de titulados de nacionalidad española dados de alta en la Seguridad Social: 82,7%

Porcentaje de titulados que cotizan en la Seguridad Social en un grupo que requiere estudios universitarios: 71,3%

Base media de cotización anual de los que trabajan por cuenta ajena a tiempo completo: 33.240 €/año

4 Biomedicina

Graduados anuales: 264

Porcentaje de titulados de nacionalidad española dados de alta en la Seguridad Social: 68,7 %

Porcentaje de titulados que cotizan en la Seguridad Social en un grupo que requiere estudios universitarios: 73,7%

Base media de cotización anual de los que trabajan por cuenta ajena a tiempo completo: 27.485 €/año

5 Geología

Graduados anuales: 270

Porcentaje de titulados de nacionalidad española dados de alta en la Seguridad Social: 77,8 %

Porcentaje de titulados que cotizan en la Seguridad Social en un grupo que requiere estudios universitarios: 64,9%

Base media de cotización anual de los que trabajan por cuenta ajena a tiempo completo: 26.502 €/año

6 Ingeniería de minas y energía

Graduados anuales: 296

Porcentaje de titulados de nacionalidad española dados de alta en la Seguridad Social: 89,2 %

Porcentaje de titulados que cotizan en la Seguridad Social en un grupo que requiere estudios universitarios: 75,8 %

Base media de cotización anual de los que trabajan por cuenta ajena a tiempo completo: 33.875 €/año

7 Ingeniería de sonido e imagen

Graduados anuales: 311

Porcentaje de titulados de nacionalidad española dados de alta en la Seguridad Social: 90,6 %

Porcentaje de titulados que cotizan en la Seguridad Social en un grupo que requiere estudios universitarios: 68,3 %

Base media de cotización anual de los que trabajan por cuenta ajena a tiempo completo: 35.444 €/año

8 Ingeniería forestal y montes

Graduados anuales: 335

Porcentaje de titulados de nacionalidad española dados de alta en la Seguridad Social: 81,1 %

Porcentaje de titulados que cotizan en la Seguridad Social en un grupo que requiere estudios universitarios: 76,1 %

Base media de cotización anual de los que trabajan por cuenta ajena a tiempo completo: 29.328 €/año

9 Ingeniería naval y oceánica

Graduados anuales: 398

Porcentaje de titulados de nacionalidad española dados de alta en la Seguridad Social: 82,5 %

Porcentaje de titulados que cotizan en la Seguridad Social en un grupo que requiere estudios universitarios: 72,5 %

Base media de cotización anual de los que trabajan por cuenta ajena a tiempo completo: 34.490 €/año

10 Ingeniería biomédica y de la salud

Graduados anuales: 405

Porcentaje de titulados de nacionalidad española dados de alta en la Seguridad Social: 74,10 %

Porcentaje de titulados que cotizan en la Seguridad Social en un grupo que requiere estudios universitarios: 73,40 %

Base media de cotización anual de los que trabajan por cuenta ajena a tiempo completo: 35.133 €/año

Temas

Selectividad

Universidades