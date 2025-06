Las críticas de un profesor a las notas hinchadas: «Selectividad no era darse el paseíto y sacar un 13,5 para entrar en Medicina» «Normalicemos que no todo el mundo pueda sacar un 13/14 en Selectividad», opina el docente de matemáticas Pedri Martínez Nuñez

P. Chen Martes, 10 de junio 2025, 01:09 Comenta Compartir

El profesor Pedri Martínez ha hablado abiertamente en su TikTok @pedrilegend sobre que «tenemos que dejar de normalizar sacar en Selectividad casi todo el mundo un 13 o un 14». La reflexión deriva, en parte, por la dificultad del examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía. Decenas de vídeos se han viralizado en que el alumnado se lamenta por haber sabido hacer correctamente el test. Pero, para el profesor, que a todo el mundo le salgan bien todos los exámenes de la PAU es una cuestión de «inflación de notas».

«Tenemos que empezar a normalizar, como ha pasado toda la vida, antes de los modelos Covid, que Selectividad no era darse el paseíto y sacarse un 13,5 para entrar en Medicina», ha contado el profesor en sus redes sociales. «Selectividad era también sufrir en algunos exámenes y que no todos te salieran bien», ha afirmado. En su propia experiencia, él mismo sacó un 6 en Física, la carrera que estudió posteriormente.

«Sí, habían dos o tres que lo sacaban todo bien, pero para el 99% restante pues algún examen se atascaba y daba igual, acababa entrando en la carrera que quería», ha explicado. En cambio, en su opinión, con los modelos de pruebas de los últimos años, se ha pasado a que «para un alumno sacar un 5 o un 6 en Matemáticas es una desgracia, y no tiene por qué ser así».

Pedri Martínez se ha referido también a las quejas que ha leído en los comentarios de sus redes sociales sobre la diferencia de expectativas como «es que yo vengo de un 9 o un 10 en matemáticas en Bachillerato». A ellos ha respondido: «Que tú tengas un 9 o un 10 en Bachillerato en Matemáticas no quiere decir que sepas matemáticas, sino que eres muy bueno haciendo una serie de modelos de examen, pero seguramente lo que es matemáticas sepas poquito». El docente ha sido contudente: «Cuando ponen un examen de interpretar, de ir un poquito más allá, pues hay gente a la que se le ve mucho las costuras, y se ve que el 10 que tiene no es un 10 real, no está relacionado directamente proporcional con lo que sabe de matemáticas».

Eso sí, ha dejado claro que «el alumno no tiene la culpa, él hace lo que se le manda en el instituto» e incluso como profesor ha asumido responsabilidad: «Habría que dar una vuelta a cómo se enseña matemáticas. Yo mismo ya me he replanteado muchas cosas y entono el mea culpa también . Hay que hacer a los chavales pensar más«. En un vídeo de su perfil publicado anteriormente también había pedido una reflexión a los docentes: »Muchas veces, los profesores, cuando preparamos para selectividad, nos centramos en ejercicios en los que si cae esto, se hace esto, si cae lo otro, se hace lo otro, pero, como todo en la vida, es probabilidad«.

Entre los más de 200 comentarios que ha recibido, el más exitoso ha sido el de la usuaria de Tiktok @ro_hela que dice: «Hay gente que saca 13 o 14, se mete en Medicina y cuando va a atender al paciente no tiene calidad humana».

Temas

Selectividad

Matemáticas

Andalucía

Pau

TikTok

Bachillerato