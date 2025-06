Roza la perfección en Bachillerato pero rompe a llorar al ver las notas de la PAU: «No voy a entrar...»

María Gardó Valencia Sábado, 14 de junio 2025, 12:56 Comenta Compartir

Medicina se convierte cada año en una de las carreras más ansiadas por los estudiantes. Es por ello que es uno de los grados de más difícil acceso por sus altas notas de corte. Desde que este viernes salieron las notas de la PAU 2025, las redes sociales se han llenado de vídeos de estudiantes que conocen en tiempo real sus notas.

Una de las publicaciones que acumula más visualizaciones es la de una joven estudiante con una nota casi perfecta en Bachillerato: 9,9. A través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok, esta mallorquina va descubriendo, junto a su madre y hermano, las notas que ha obtenido en cada uno de los exámenes de la PAU. «¿Por qué me miráis así?», arranca diciendo con cierto nerviosismo. Tras superar sus expectativas con Inglés e Historia entre lágrimas de alegría, se enfrenta a la nota de Catalán: «¿Un 7? Eso es imposible... No voy a entrar», expresa mientras rompe a llorar.

La nota de Matemáticas de la PAU también resulta ser un 7. «No entro, mami, no entro», consigue decir. A pesar de que su madre intenta animarla de todas las formas posibles, no lo consigue: «Las específicas las has hecho súper bien, solo ha sido catalán y matemáticas». De hecho, en el resto de asignaturas tiene dieces y nueves.

La nota final se le ha quedado en 13,140 y aún queda por ver cómo quedan las notas de corte de este año pasa saber si será posible que entre en Medicina.

Medicina continúa siendo uno de los mayores retos del sistema universitario por sus altas notas de corte. Según los datos del Ministerio de Universidades para el curso 2024-2025 la nota de corte más alta registrada en la convocatoria anterior fue de un 13,45 sobre 14, correspondiente a la Universidad de Sevilla, seguida de cerca por otras instituciones andaluzas y catalanas.

En el caso de la Universidad Complutense de Madrid, en la convocatoria anterior la nota de corte para Medicina se quedó en 13,33; mientras que en la Universidad Autónoma fue de 13,31.