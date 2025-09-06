Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Operativo nocturno de la Ertzaintza en Vitoria ajeno a la información. Saioa Echeazarra

A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria

El ataque se produjo a las cuatro de la tarde y unos testigos que vieron a la víctima llorar con el agresor tumbado sobre ella alertaron a la Ertzaintza

Saioa Echeazarra

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:52

Un hombre ha sido detenido por violar presuntamente a su expareja a plena luz del día este viernes, 5 de septiembre, en Vitoria. Los hechos ... tuvieron lugar en el parque de Arriaga, situado en el barrio de Lakua-Arriaga, en la zona norte de la ciudad, según confirman portavoces del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El agresor ha ingresado en prisión.

