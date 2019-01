Predicciones de tu horóscopo de hoy 1 de febrero: amor, salud y dinero Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Jueves, 31 enero 2019, 22:14

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy viernes 1 de febrero de 2019, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del viernes 1 de febrero de 2019.

Consulta aquí el horóscopo de mañana en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tu organismo está acumulando mucho cansancio, trata de cuidarte más. Tus secretos estarán a salvo con un amigo de confianza, puedes abrirte.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Tu optimismo repercutirá positivamente en tu estado físico, te sentirás bien. Gozarás de bienestar y de buen ánimo sin importar lo que suceda este día.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Te conviene cuidarte un poco, aunque en realidad no te encuentras mal. Estarás muy sensible a todo lo que pase a tu alrededor, no dejes que te afecte.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Vas a buscar la armonía en cualquier circunstancia que te toque vivir. Tendrás fuerzas para reponerte de cualquier malestar, te sentirás muy bien.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

El relax que te proporciona tu tiempo libre te vendrá estupendamente. Deberías tomar unas vitaminas para subir las defensas, te puedes resfriar.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Deberías lanzarte más en el terreno sentimental, ganarías más, arriésgate. Mejorarán algunos problemas del pasado, empieza una buena racha para ti.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tu intuición podría equivocarse esta vez con respecto a una persona. Tienes algo de inestabilidad a causa de los problemas, pero es temporal.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Podrías discutir con tu pareja por una tontería y luego hacer las paces. Tienes mucha energía hoy y necesitarás algo interesante en qué gastarla.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

En el trabajo vas a tener que hacer varias cosas a la vez, no te aburrirás. Descubrirás cosas nuevas e interesantes sobre alguien que te interesa.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Podrías sentirte muy atraída por alguien de tu entorno esta temporada. Puede que te llamen la atención en algún aspecto, ten un poco de cuidado.

ACUARIO. Harry Styles nació el 1 de febrero.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

No seas tan impulsivo y piensa mejor lo que haces antes de arrepentirte. No desfallezcas en el último momento y al final sacarás las cosas adelante.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

No dejes todo el trabajo para después porque entonces te costará mucho más. Te podrían entrar ganas de viajar para ver a cierta gente que está lejos.

