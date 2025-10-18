Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista de PortAventura World. Josep Lago

PortAventura anuncia novedades en una de sus atracciones más emblemáticas

El parque de atracciones se encuentra en plena celebración de Halloween aunque ya planea cambios para la nueva temporada

D. Merino

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:53

Una gran bajada, ocho loopings y una velocidad de hasta 110 kilómetros por hora. Ese podría ser el resumen de una de las atracciones más emblemáticas e icónicas de PortAventura World. El Dragon Khan es uno de los puntos obligados de este icónico resort y así seguirá siendo durante los próximos años.

Y para mantener la excelencia, PortAventura ha anunciado su renovación. Y es que a partir del próximo mes de enero, la montaña rusa se someterá a un retrack parcial, un proceso que consiste en sustituir parte de las vías para mantener las máximas condiciones de seguridad, confort y emoción para los visitantes.

El objetivo de esta renovación es asegurar que Dragon Khan continúe ofreciendo su característico recorrido lleno de giros, inversiones y velocidad, que desde su inauguración en 1995 la han convertido en un icono del parque y una referencia entre las montañas rusas de acero a nivel internacional.

No obstante, estos trabajos tendrán lugar de cara a la próximo temporada, durante el período de cierre del parque para no afectar a la experiencia de los visitantes. Precisamente en estos instantes PortAventura se encuentra inmersa en la celebración de una de las fiestas más míticas del calendario como es Halloween.

El resort se transformó el pasado 20 de septiembre (hasta el 11 de noviembre) en un escenario único con estrenos para todos los públicos, una ambientación renovada en cada rincón del parque, personajes sorprendentes y una oferta de terror y diversión diseñada para todos los niveles de valentía.

Entre las principales novedades, el estreno del nuevo espectáculo familiar '1,2,3… ¡Ya es Halloween!'. También se estrena 'Halloween Birthday Parade', un desfile que recoge el legado del espectáculo del 30º aniversario con carrozas tematizadas, un nuevo jingle y una coreografía final que despide cada día con una explosión de energía y color en Mediterrània.

Y para los amantes del miedo, el resort mantiene su oferta de pasajes del terror con títulos como La Leyenda del Rey Caníbal, La Isla Maldita, REC® Experience, La Muerte Viva y la Scare Zone La Maldición del Emperador, repartidos por diferentes áreas del parque.

Nueva atracción en próximas fechas

Desde hace meses en la zona de México, entre el Hurakan Condor y la atracción de Los Potrillos, se están realizando obras. Se trata de una nueva atracción, llamada 'Ulum: El despertar jurásico', y que se convertirá en la tercera experiencia de realidad mixta, tras Hysteria in Boothill y El Diablo Neo.

