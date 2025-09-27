Port Aventura ultima una nueva atracción y cambia horarios con la llegada de Halloween El parque de atracciones anuncia una novedad centrada en el mundo de los dinosaurios y que estará ubicada en la zona de México

Con el fin del verano y el inicio del otoño, Port Aventura se transforma. El multipremiado parque de atracciones de Vilaseca, en Tarragona, ha iniciado su temporada de Halloween, que llega con nuevos horarios, y ha anunciado la próxima atracción que está preparando.

Del 20 de septiembre al 11 de noviembre de 2025, Port Aventura se viste de Halloween y cambia las horas de apertura y cierre, que pasan a ser mucho más variables en función del día de la semana. Desde el pasado sábado la apertura se realiza a las 11 horas y las atracciones y espectáculos acaban de forma desigual.

Por ejemplo, el viernes 26 de septiembre, como el resto de días entre semana, finaliza a las 18.30 horas, pero en fin de semana alarga hasta las 20.00 el domingo 28 o incluso las 20.30 del sábado 27.

Horarios especiales en Halloween

Los sábados 4, 11, 18 y 25 de octubre las puertas se cierran a las 23 horas de forma excepcional, del 27 al 30 de octubre a las 19:30 y el 31 de octubre y 1 de noviembre, días grandes de Halloween, el horario se amplía al máximo y abre sus puertas hasta las medianoche (00:00 horas).

En esta temporada habrá espectáculos nuevos como 1,2,3… ¡Ya es Halloween!, un espectáculo familiar original que une al Conde Draco y los personajes de Sesame Street™ en una historia mágica de música, humor y amistad que s epuede disfrutar en la zona de Sésamo Street.

Además, se celebrará la Halloween Birthday Parade, un terrorífico desfile de celebración del 30 aniversario, y también se incorporan otros eventos comp Vampires, El Día de los Muertos, Halloween Factory o La Maldición del Emperador. Tampoco faltan Truco o Trato (una experiencia en familia), West Blood Frenzy (en el que los vaqueros se enfrentan a los vampiros en un duelo de miedo), Horror en el Lago o La Muerte Viva. REC © Experience, Angkor, la Leyenda del Rey Caníbal, La Isla Maldita o Halloween Magic Bubble ponen la guinda a una celebración que cada año atrae a más seguidores.

Nueva atracción

Pero Halloween no es la única sorpresa que ha preparado el parque. Desde hace meses en la zona de México, entre el Hurakan Condor y la atracción de Los Potrillos, se están realizando obras y ahora, tras el verano, Port Aventura ha desvelado qué estaba pasando. Se trata de una nueva atracción, llamada 'Ulum: El despertar jurásico', y que se convertirá en la tercera experiencia de realidad mixta, tras Hysteria in Boothill y El Diablo Neo.

La atracción, que será de pago y que no tiene fecha confirmada de apertura, combinará escenarios reales con personajes y efectos virtuales y estará centrada en el mundo de los dinosaurios.

