Un policía nacional revela en TikTok cuánto cobra al mes y enciende el debate en redes

Clara Alfonso Miércoles, 18 de junio 2025, 01:27 Comenta Compartir

El debate sobre los sueldos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vuelve a ponerse sobre la mesa, esta vez a raíz de un vídeo de TikTok publicado por la cuenta oficial de la Academia de Oposiciones a Policía Nacional y Guardia Civil. En él, un agente detalla lo que realmente cobra un Policía Nacional en España y las condiciones laborales que afronta, rompiendo algunos mitos y poniendo cifras concretas sobre la mesa.

En un contexto social donde se discute con frecuencia sobre los sueldos públicos, los recortes y la revalorización de profesiones esenciales, conocer de primera mano lo que gana un agente de policía resulta especialmente relevante. Y más aún cuando estas cifras provienen de un funcionario en activo, que narra con claridad y sin rodeos lo que implica formar parte del cuerpo.

En el vídeo, el agente responde a una pregunta directa: ¿Cuánto cobra un policía recién salido de la academia? «Actualmente un policía recién jurado, aproximadamente se está llevando unos 2.000–2.200 euros al mes netos», explica. Esa cifra corresponde a una media en 14 pagas, lo que permite hacerse una idea más precisa del sueldo anual.

Pero no se trata solo del salario. Las condiciones de trabajo también marcan la diferencia entre la teoría y la práctica. «Lo que nos marca la ley son 37 horas y media. La realidad después difiere muchísimo», añade el agente en el mismo vídeo, dejando entrever que las horas extra, los turnos y las exigencias del servicio muchas veces desbordan el marco normativo.

Lo que opinan los usuarios

Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar. Muchos usuarios han compartido sus propias experiencias y reflexiones sobre los salarios en el sector público. Una funcionaria comentaba: «Y estos que acaban de entrar cobran lo mismo que yo en 19 años de servicio como funcionaria de carrera». Un médico añade con tono irónico: «Pero si gana lo que yo como médico especialista, que hago unas 70 horas a la semana con guardias. Me equivoqué de profesión: debí sacarme la ESO y prepararme lo de poli».

Desde el propio ámbito de las fuerzas de seguridad también han llegado respuestas: «Pues yo soy Guardia Civil, llevo 15 años y no llego a 2.200… qué injusticia, de verdad». Otros, en cambio, defienden la labor policial con admiración: «Muy poco me parece para la gran Policía que tenemos, por la labor que hacen» o «Profesión de riesgo ya, Policía Nacional y Guardia Civil, no es normal que aún no lo sean». Incluso hay quien apunta directamente a una solución: «Están muy mal pagados, 3.000 sería una buena paga».