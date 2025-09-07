De 0 a 80% en pocos minutos: así cargan los nuevos coches Kia, líderes en eficiencia y autonomía

Suplementos Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:34 Compartir

Kia es uno de lo más claros ejemplos de electrificación en el mercado del automóvil. La firma coreana ha ido avanzando a pasos agigantados durante los últimos años, para consolidar a su catálogo como uno de los más completos del sector de la nueva movilidad eficiente.

Y la feria ECOMOV, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre, vuelve a ser testigo de una decidida apuesta con la que Kia ofrece a los conductores una de las gamas electrificadas más completas del mercado, con cuatro tecnologías (eléctrica EV/híbrida enchufable PHEV/híbrida HEV y de hibridación ligera MHEV), y hasta 17 variantes de modelos en los segmentos más demandados.

La saga EV sigue creciendo

Bajo la denominación EV, Kia identifica a su nueva generación de coches eléctricos. Una serie de modelos que han nacido para ser equipados con motores cien por cien electrificados. Una de las estrellas de la muestra será el Kia EV3, uno de los grandes protagonistas del mercado si nos atenemos al éxito comercial que ha experimentado desde su lanzamiento hace ahora poco menos de un año.

Una destacada posición la alcanzada por el EV3 que se asienta sobre un argumento más que contundente; es uno de los SUV eléctricos compactos con mayor autonomía del mercado. El modelo de entrada a la gama eléctrica de Kia está disponible en dos versiones que se adaptan a distintos perfiles de usuario. La variante básica monta una batería de 58,3 kWh, que homologa 436 km de autonomía según el ciclo WLTP. La opción más capaz sube hasta 81,4 kWh, con la que el EV3 alcanza los 605 km, una cifra líder en su segmento. En uso urbano, esta cifra puede superar incluso los 770 km gracias a la eficiencia del sistema regenerativo y a su bajo coeficiente aerodinámico (Cx de 0,263). Ambas versiones incorporan un solo motor eléctrico en el eje delantero de 204 CV de potencia.

Ampliar Kia EV9

En materia de recarga, el EV3 puede pasar del 10 al 80 % en 29 minutos (versión de 58,3 kWh) o en 31 minutos (81,4 kWh) gracias a su sistema de carga rápida de 400 V. A eso se suma su compatibilidad con la red Kia Charge, que da acceso a más de 800.000 puntos en toda Europa.

Polivalencia compacta

Con un maletero delantero de 25 litros y uno trasero de 460 (ampliables hasta 1.251 litros con los asientos abatidos), el EV3 ofrece la mayor capacidad de carga de su clase. Ajustable en dos niveles, el suelo del maletero proporciona más de 140 mm de variación en la altura de carga,

El salpicadero, limpio y despejado, tiene una triple pantalla panorámica, dos de ellas táctiles de 12,3» (31 cm) que facilitan la visión y la operación del conductor, más una pantalla segmentada de 5,3» (13 cm) para el climatizador. Un Head-up Display de 12,3» (31 cm) pone toda la información necesaria en la línea de visión del conductor.

EV 6 y EV9, un nivel superior

Kia ha demostrado que un coche eléctrico puede ser mucho más que un segundo vehículo. Los EV6 y EV9, sus dos modelos eléctricos más ambiciosos, están pensados para afrontar largos trayectos con autonomía real, confort y espacio, sin que la experiencia de viaje se resienta.

Ampliar

El EV6, de estética más deportiva, ofrece hasta 528 km de autonomía con tracción trasera (RWD) y 506 km en su versión de tracción total (AWD), siempre con la batería de 77,4 kWh. Por su parte, el EV9, un SUV más grande con capacidad para siete plazas, llega hasta los 505 km WLTP con una batería de igual capacidad. Ambos destacan por su eficiencia: entre 16,5 y 20,6 kWh/100 km en el EV6 y 22,8 kWh/100 km en el EV9, cifras ajustadas para su tamaño y peso.

Gracias a la arquitectura eléctrica de 800 voltios y al cargador embarcado de 210 kW, los tiempos de recarga son uno de sus grandes puntos fuertes. El EV6 puede pasar del 10 al 80 % en solo 18 minutos, y el EV9 lo hace en 24 minutos usando cargadores de alta potencia.

Además de su rendimiento, ambos modelos destacan por su comodidad de marcha y su bajo nivel de ruido, con suspensiones afinadas y un reparto de pesos equilibrado. Están disponibles en versiones de tracción trasera o total, y en el caso del EV9 se añade un Terrain Mode Select con modos específicos para barro, arena o nieve.

La plataforma E-GMP permite interiores espaciosos y funcionales. El EV6 cuenta con cinco plazas y hasta 1.260 litros de maletero con los asientos traseros abatidos. El EV9, con tres filas, ofrece hasta 828 litros de carga útil, además de un amplio equipamiento y asistentes avanzados a la conducción, ideales para largos viajes.

Ampliar Kia EV6

Híbridos para todos los gustos

Consciente de los diferentes tipos de usuarios, Kia ha desarrollado toda una gama capaz de adecuarse a todas las necesidades de movilidad electrificada. En este sentido, dispone de una completa oferta de versiones híbridas a diferentes niveles, caracterizadas por el excelente compromiso entre prestaciones, autonomía y consumo.

En lo más alto de esta oferta se encuentran las variantes híbridas enchufables de modelos como los Sportage, Ceed Tourer, XCeed, Niro o Sorento, con unas destacadas autonomías de conducción en modo eléctrico.

Toda una oferta de modelos que contará con una destacada muestra en el stand de Kia, además de unidades para realizar pruebas de dinámicas de los cien por cien eléctricos, EV3, EV6 y EV9, además de la variante híbrida enchufable de la gama SUVcompacta Sportage.