Playas sin humo pero con colillas

136 playas catalogadas como «libres de humo». A primera vista, esta cifra puede parecer una muestra clara de compromiso por la salud pública y el ... medio ambiente. Así lo es, pero no es oro todo lo que reluce. Basta escarbar en la arena, sin mucho esfuerzo, o caminar por la orilla, para encontrar colillas junto a las conchas y la sal. Puede parecer una falacia pero es lo que sucede en las playas de la Comunitat que promueven el fin del tabaco en estos entornos públicos y no sancionan a quienes lo llevan.

Son 29 los municipios comprometidos de forma voluntaria con la salud pública y el cuidado del entorno, con esta intención están adheridos a la Red Playas sin Humo de la Conselleria de Sanidad. En esta se incluyen todo tipo de playas, ya sean de arena, de rocas o fluviales. Incluso se pueden inscribir piscinas municipales. El total son 109 kilómetros de arenales en los que no se permite fumar de los 260 kilómetros de playa de los que dispone la Comunitat.

La lista se renueva cada tres años. En 2022 Alicante encabezaba el ranking con 57 playas, entre las que se encontraba la de San Juan, le seguía Castellón, con 51 y por último Valencia, con 20. y ninguna de ellas en la capital. Este 2025 se han unido al recuento Alfaz del Pi, Altea, Xeraco y Torrevieja, esta última con 5 arenales, lo que suma 1,5 kilómetros más.

Al ser una iniciativa no punitiva en la mayoría de los casos, las posibles consecuencias positivas que podría tener se diluyen en la arena. Los ayuntamientos son los que pueden regular la prohibición de fumar y con ello sancionar a quienes contravengan dicha resolución. Los consistorios podrían acogerse a la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuyo objetivo es reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de deshechos en la salud y el medio ambiente.

No obstante, el camino está iniciado para conseguir liberar los espacios públicos de la Comunitat de humo. De hecho, en el mismo orden de intenciones, Sanidad pretende prohibir fumar en terrazas, fiestas al aire libre, universides, vehículos de trabajo y marquesinas. Así lo indica la nueva ley antitabaco que proviene de unas indicaciones que dio Bruselas en un documento de septiembre de 2024 para guiar a los Estados miembros en sus legislaciones de este tipo. En esta regulación también se incluirán los puntos que regulan el cigarro electrónico y el váper. En 2021 el Gobierno ya intentó aplicar un plan similar que finalmente quedó en intenciones.

El objetivo es reducir la mortalidad por cáncer de pulmón y bronquios en España, que el año pasado provocó de forma directa el fallecimiento de 22.805 personas. Es la tercera causa de defunción por detrás de las enfermedades isquémicas del corazón y las cerebrovasculares.

No es la primera vez que esto ocurre en la región, ya que durante el COVID no se pudo fumar en las terrazas por la evidencia científica de que realizar esa práctica favorecía el contagio del virus. Esto demuestra que lo que busca principalmente la legislación no es reducir los efectos que genera el tabaco en los cuerpos que lo consumen sino que lo inminente es acabar con las consecuencias que sufren los fumadores pasivos.

Otros que sufren los efectos del tabaco en las playas son las mascotas. Con la llegada del verano, los dueños buscan alternativas para que sus 'perrijos' puedan refrescarse. Las principales opciones son las playas y la Comunitat Valenciana es una de las regiones con más oferta y variedad de arenales aptos para perros. Hay 20 playas que permiten el acceso a Canes: tres en Valencia, ocho en Castellón y nueve en Alicante, que vuelve a liderar el ranking.

¿Que pasaría si un perro ingiere una de las muchas colillas que hay entre la arena? Intoxicación, la nicotina, cuyo porcentaje se multiplica por consumirla vía oral, se haría paso por su sistema nervioso.

La Comunitat Valenciana es, con 164 banderas azules, la región española con mayor número de enseñas otorgadas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), con las que se disntinguen la excelencia y calidad de playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas, así como su compromiso con la protección del medio ambiente.

Seis playas de la Comunitat Valenciana consiguen por primera vez Bandera Azul y hay una, la del El Grao – Malvarrosa en Burriana, que este año obtiene galardón doble al premiarse por separado.

España ha obtenido un total de 749 'Banderas Azules' este verano, dos más que en 2024, incluyendo 642 en playas, 101 para puertos deportivos y seis para embarcaciones turísticas, por lo que el país mantiene su liderazgo siendo el primero en el número de distintivos en el mundo.

España sigue siendo en 2025 el primer país del mundo en número de distintivos y el tercer país en número de Banderas Azules para puertos deportivos. El programa Bandera Azul está presente en 52 países de los 5 continentes y en más de 5.000 lugares.