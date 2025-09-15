Estos son los perros que pueden ir a cualquier playa, según la ley

Laura Carrasco Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:20 Comenta Compartir

Es una realidad que en España cada vez más personas conviven con mascotas y los perros son los más elegidos por los españoles. Es un compañero que puede aportar mucho, pero también hay que tener en cuenta que viene acompañado de una serie de responsabilidades y obligaciones. Una de las más importantes es que no son un juguete, por lo que no se les puede dejar solos durante mucho tiempo. Un tema muy problemático puede ser cuando se tiene la intención de viajar, ya que hay que planear bien el destino para no infringir ninguna ley. La playa puede parecer una buena opción al ser un lugar natural y de libre acceso.

Sin embargo, en España existen una serie de limitaciones que afectan a los perros en las playas. Las playas vienen reguladas a nivel nacional en la Ley de Costas, cuyo objetivo es la protección, conservación y utilización de estos lugares. Sobre todo, hace hincapié en mantener las condiciones de limpieza y salubridad de las zonas de baño, por lo que serán los ayuntamientos los que regulen este tema en sus ordenanzas municipales. . Los perros que podrían entrar a la playa con total libertad, son los perros lazarillo, guías, de salvamento o de asistencia, es decir, perros autorizados, que tendrán acceso independiente a toda ordenanza municipal.

Requisitos generales

El animal tiene que tener la cartilla de vacunaciones al día y debe llevar siempre el microchip obligatorio. Los dueños tendrán que hacerse cargo siempre del animal, recogiendo sus excrementos y controlarlos en todo momento para evitar conflictos con otros bañistas. es importante no olvidarse nunca del bienestar del propio animal, sobre todo en playas más salvajes, que no cuentan con servicios o fuentes de agua dulce cerca. En estos casos es necesario llevar agua y comida suficiente para toda la jornada, además de tomar las medidas necesarias para evitar los golpes de calor.

