El pediatra Carlos González, a los padres que insisten en que sus hijos coman saludable: «Lo que tienes que hacer es...»

Clara Alfonso Lunes, 31 de marzo 2025, 01:06 Comenta Compartir

La alimentación infantil es una de las mayores preocupaciones de los padres. En casa, son los progenitores quienes deciden qué se come, pero la situación cambia cuando los niños empiezan a moverse en otros entornos y se sienten atraídos por alimentos menos saludables. En este contexto, el pediatra Carlos González lanza un mensaje claro a los padres que intentan que sus hijos sigan una dieta estrictamente sana.

«Lo único que consigues es que odie las cosas sanas», advierte el experto en su podcast 'Criando sin miedo'. Su consejo es sencillo: «Lo que tienes que hacer es comer tú cosas sanas. Mientras tu hijo no sea capaz de ir a hacer la compra, en casa no va a haber más que lo que tú hayas comprado».

En cuanto a los productos ultraprocesados, González señala que la clave está en el propio hogar. «Es tan sencillo como no tenerlos en casa, pero si piensas que no es para tanto y que una galleta de vez en cuando tampoco hace daño, pues tú decides», afirma.

El pediatra también pone el foco en una perspectiva a largo plazo. Explica que, cuando los hijos crezcan y lleguen a la adolescencia, «este va a ser el menor de los problemas. Esperemos que no fume, que no beba, que no compre drogas... No te van a preocupar las galletas, los helados ni los zumos», recalca.

González sugiere que mientras los padres tengan control sobre la alimentación de sus hijos, no deben obsesionarse con las restricciones. «Si les dejamos en paz, probablemente cuando sean adolescentes tardíos o adultos jóvenes, volverán a comer de todo e incluso tendrán interés por probar cosas nuevas y sorprendentes», explica. Sin embargo, insiste en que presionar a los niños puede ser contraproducente: «Si insistimos con las cosas que no les gustan y que creemos que son sanas, por ejemplo, las verduras, al cabo de meses o años las van a odiar a muerte, porque pensarán: 'Cada vez que hay verduras mis padres se ponen insoportables'», concluye.

Temas

salud