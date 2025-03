El pediatra Carlos González explica por qué hay tensiones entre amigos cuando se habla de cómo educar a los hijos

Clara Alfonso Jueves, 27 de marzo 2025, 01:42 Comenta Compartir

Las conversaciones sobre crianza pueden convertirse en un campo de batalla emocional incluso entre los amigos más cercanos. No se trata solo de un intercambio de opiniones sobre métodos educativos, sino de un reflejo de valores, experiencias y convicciones profundamente arraigadas. Esta es la razón por la que, según el pediatra Carlos González, hablar sobre cómo educar a los hijos puede generar tensiones, desacuerdos e incluso distanciamiento entre personas que, en otros aspectos de la vida, comparten una relación armoniosa.

González, reconocido por su defensa de la crianza respetuosa y autor de varios libros sobre el tema, abordó esta cuestión en el podcast del doctor Borja Bandera. En su intervención, explicó que la raíz del conflicto reside en la fuerte carga emocional que acompaña a cada decisión educativa. «Criar a nuestros hijos es lo más importante que haremos en la vida y en el fondo lo sabemos todos», afirma el pediatra. Esta trascendencia hace que cualquier discrepancia pueda sentirse como un cuestionamiento personal, lo que dificulta el debate sereno y objetivo sobre la mejor manera de criar a los niños.

A diferencia de otros gustos o preferencias cotidianas, como la afición por un deporte o la elección de destinos vacacionales, la educación de los hijos toca fibras más sensibles. «Si a ti te gusta el fútbol y a un amigo el baloncesto, no pasa nada. Pero con los hijos no ocurre lo mismo», señala González. La razón es que cada madre y padre desea creer que está tomando las mejores decisiones posibles para el bienestar de su hijo. Y si otra persona opta por un enfoque distinto, la conclusión implícita parece ser que alguien está equivocado. «Cada uno quiere pensar que ha hecho lo mejor que se podía hacer. Y si yo lo he hecho lo mejor posible, entonces el otro que lo hace al revés lo tiene que estar haciendo fatal», argumenta.

Esta disonancia cognitiva puede derivar en dos actitudes opuestas: el rechazo a quienes piensan diferente o la insistencia en tratar de convencerles de que cambien de opinión. En ambos casos, el resultado suele ser el mismo: una escalada de tensiones que puede acabar dañando amistades o generando conflictos en el entorno familiar. No es raro que estos desacuerdos surjan en grupos de crianza, en reuniones de padres o incluso en chats escolares, donde temas como la alimentación infantil, las rutinas de sueño o la disciplina generan debates acalorados.

Para González, la clave para evitar estos conflictos radica en aceptar que cada familia toma decisiones en función de su realidad y de lo que considera mejor para sus hijos. «Va a haber conflictos por eso, porque para los dos es muy importante», concluye el pediatra. Y es que, más allá de las diferencias, lo que une a todos los padres es el deseo de criar a sus hijos de la mejor manera posible, aunque los caminos para lograrlo sean distintos.

