Pamplona ya contiene la respiración a la espera de que el Chupinazo inicie los Sanfermines Ambiente previo al tradicional 'Txupinazo' de San Fermín, en Pamplona. / EFE/Javier Lizón Como cada año, a las 12 del mediodía, se iniciarán 204 horas ininterrumpidas de fiesta, alegría y diversión PABLO OJER Pamplona Sábado, 6 julio 2019, 10:07

Ya no tiene vuelta atrás. Pamplona ya se ha transformado por completo a la espera de que este sábado a las 12 del mediodía, un cohete, el Chupinazo anuncie a la ciudad, y con ella al mundo entero, de que ya comienzan las fiestas de San Fermín.

Si el viernes los pamploneses, y las miles de personas que ya están en la capital navarra, vestían como a cada uno le apeteciera, hoy todos, absolutamente todos, ya tienen el uniforme más igualitario que existe. Pantalón y camiseta blancas, faja y pañuelicos rojos. Eso sí, hasta las 12 del mediodía, el pañuelico irá atado a la muñeca, porque hasta que no suene el Chupinazo no comenzarán oficialmente las fiestas, y hasta entonces no se puede anudar el pañuelo al cuello.

Este año la encargada de prender el cohete que dará paso a las 204 horas ininterrumpidas de fiesta y diversión será la banda municipal de música, 'La Pamplonesa', que celebra su primer centenario de existencia. En su nombre, Jesús Garisoan gritará a todos los rincones de la ciudad aquello de ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín! y la fiesta, la música y la alegría se desparramará por las calles de Pamplona.

Ocho días y medio, 204 horas y medio millar de actos oficiales, uno cada menos de media hora, a los que hay que sumar cientos de actos organizado por las peñas o simplemente por cuadrillas de amigos que hacen de los Sanfermines unas fiestas sin igual, donde se vive en la calle, donde cualquier persona, pamplonés y foráneo, puede participar como uno más, y donde encontrará una acogida como si fuera uno más.

Esa persona, igual que el resto de los cientos de miles que ya inundan las calles de Pamplona, contendrá la respiración durante los apenas dos minutos y medio que dura el archiconocido encierro de San Fermín, el eje central de las fiestas.

Un encierro de estreno

Este año, además, se estrenará una ganadería, la gaditana La Palmosilla, cuyos toros subirán la Cuesta de Santo Domingo y recorrerán la calle Estafeta el próximo sábado. El resto de días, los encierros los protagonizarán las mejores ganaderías de España, los toros de Victoriano del Río, los Cebada Gago, los Jandilla o los Miura.

La fiesta regresará a Pamplona. Y sus calles se llenarán de interminables mesas en las que miles de jóvenes se pegarán unos almuerzos infinitos. Y la comparsa de Gigantes y Cabezudos, junto con los kilikis, harán las delicias de los pequeños y no tan pequeños. Habrá conciertos para todos los gustos y todos bailarán, beberán, comerán y reirán.

De nuevo la ciudad se detendrá a las 23 horas de la noche para disfrutar de la magia de los Fuegos Artificiales que, además, este año celebran 20 años como Certamen Internacional.