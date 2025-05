Considerado uno de los mayores especialistas en longevidad, el doctor José Viña comparte lo aprendido durante más de 40 años en el libro 'La ciencia ... de la longevidad' (Ediciones B). Catedrático de Fisiología en la Universidad de Valencia, donde lidera un grupo que investiga el envejecimiento saludable, y director de la Cátedra de Gerociencia en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, afirma que «cuidarse es una responsabilidad individual, es de ser altruista, no egoísta, porque si no te cuidas tú tendrán que cuidarte los demás». El investigador, además de transmitir una vitalidad desbordante, predica con el ejemplo: nada más terminar esta entrevista se va a hacer ejercicio, una de las prácticas necesarias para conseguir una vida larga y sana.

-¿Tengo que dejarme el vermú del domingo?

-No, salvo que tengas una enfermedad hepática. Un vermú, no más, entra en el disfrute de la vida y en el control del estrés, y todos hemos de tener una hora de recreo al día, un día de recreo a la semana y un mes de vacaciones al año. De momento, el alcohol pensamos que puede ser negativo, pero en mi opinión, siendo moderado en la ingesta, estando sano y con lo que sabemos hoy, los beneficios superan las pegas.

-La idea central del libro es cuidarse hoy para que no tengan que cuidarnos mañana. Por eso, propone intervenir en la fase de fragilidad. ¿En qué consiste?

-Es un síndrome geriátrico que se puede resumir en que le cuesta levantarse de la silla, anda despacio, pierde fuerza de agarre, pierde peso espontáneamente y no tiene buen tono vital. Es muy importante intervenir ahí porque ese estado suele llevar a la dependencia. En España, un 30% de las personas de más de 65 años son dependientes, y la Comunidad Europea prevé que en 2050 sea del 50%. Es una situación muy dramática que puede resolverse con intervenciones razonables conocidas.

-Aunque hay que empezar a cuidarse antes.

-Sí, porque se empieza a envejecer aproximadamente a los 30. Las causas se originan en la juventud y los efectos se ven en la vejez: si fumas, no lo notarás a los 25, pero sí a los 55. Si bebes demasiado, si no controlas el estrés, envejecerás mal.

-Alimentación saludable, ejercicio físico, control del estrés… Sabemos la teoría, pero lo difícil es ponerla en práctica.

-Primero, una precisión: sabemos que hay que hacer ejercicio, pero no cuál. Pues hay que hacer ejercicio físico multicomponente, es decir, musculación, aeróbico y equilibrio, y siempre personalizado para cada persona o un grupo de personas. Todavía es mejor si se hace en grupo, porque se cumple más y va mejor. Pero sí, crear los hábitos es muy difícil.

-¿Influye la actitud ante la vida en la longevidad?

-Sí. Esto son hechos, no opinión: los optimistas vivimos más. Digo vivimos porque yo creo que soy más optimista. La vida nos da bofetadas, pero hay que tomárselas lo mejor posible y tirar para adelante, porque estar triste acorta la vida. Si está anormalmente triste tiene que ir al médico, y a lo mejor al psicólogo, que le tratará. Si tiene estrés y puede gestionar esa situación estresante, es que esa situación es un reto, así que gestiónela; si no la puede gestionar, es que es una amenaza y ha de pedir ayuda. Que nos cuesta mucho pedirla, ¿eh?

-¿Viviremos más de 200 años?

-Con la ciencia actual, el límite está entre 110 y 120. No podemos saber el conocimiento futuro pero, con lo que hay hoy, no espere vivir 200, ni 140. Y menos ser inmortal, que hay gente por ahí diciendo «la muerte de la muerte». Lleguemos a los 110 con la mayor calidad posible. Eso es ciencia. Lo demás no lo es.

-¿Tratamos bien a los ancianos?

-Esa es una batalla que he dado y que estoy dispuesto a dar hasta el último aliento. Los ancianos no somos una carga. Efectivamente, hay personas que necesitan más ayuda que otras en algún momento, pero promocionando la salud de los mayores tendremos una población con capacidad de servicio a sí mismos y a la sociedad. Puede que hayan perdido algunas capacidades, pero mantienen o aumentan actitudes como la tolerancia, el entendimiento o el saber lo que es importante y lo que no, lo que podemos llamar «gerotrascendencia». Eso hay que darlo a la sociedad.

-Pero hay gente mayor que pierde la ilusión por vivir.

-Eso es importantísimo, importantísimo. Recomiendo vivamente buscar lo que le hace levantarse por la mañana, lo que da sentido a su vida. Y lo que le dé sentido, verá que no le pesa hacerlo.

-¿Cuál es el suyo?

-Aprender y enseñar. Pero no tiene mérito ninguno, porque es lo que da sentido a mi vida.