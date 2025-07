Ola de calor en España: el truco japonés para refrescar el coche en menos de un minuto

P. Chen Jueves, 3 de julio 2025, 01:17 Comenta Compartir

Con las altas temperaturas que está sufriendo toda España en esta ola de calor, aparcar el coche al aire libre puede ser todo un reto. Especialmente durante el mediodía o las primeras horas de la tarde. Si hemos dejado el coche aparcado al sol, al volver, entrar en él puede ser una experiencia muy desagradable de sobrecalentamiento.

Evidentemente, con el aire acondicionado, los momentos de calor extremo son transitorios. Pero el horno en el que se convierte nuestro coche al tenerlo aparcado puede que tarde mucho en volverse habitable porque nuestro aire acondicionado esté estropeado o no tenga la suficiente potencia. En estos casos, es bueno conocer otros métodos naturales que ventilen de forma orgánica el vehículo.

En los últimos días, se ha viralizado en redes sociales un método para bajar la temperatura del coche en cuestión de segundos. Lo podemos ejecutar sin poner en marcha el motor ni gastar combustible: como muestra la cuenta de Tiktok @chollometro en su vídeo «Refresca tu coche en 30 segundos y sin aire acondicionado», la técnica consiste en bajar completamente una de las ventanillas, manteniendo las otras cerradas, y abrir y cerrar varias veces la puerta del lado contrario a la ventanilla abierta.

De esta forma, se propicia una corriente cruzada: el aire caliente acumulado es eliminado por la corriente de aire fresco. Este truco ha corrido como la pólvora entre aquellos usuarios que buscan formas económicas de refrescar el coche de manera rápida. Tiene su origen en Japón, donde, como muestran los usuarios, la sensación térmica llega a disminuir 10 grados haciendo esto:

Teniendo en cuenta que la temperatura del aire acumulado en el interior del vehículo puede llegar a ser de 50 o 60 grados, pues este actúa como una especie de invernadoro, incluso aunque fuera haga calor también, dejar entrar el nuevo aire y barrer fuera el del interior siempre mejorará la situación de forma considerable.

Consejos de la DGT

Si bien este truco japonés viral funciona para estas situaciones, es importante dirigirnos a lo que organismos oficiales como la Dirección General de Tráfico para tener en mente indicaciones generales: pero esenciales no conducir durante las horas de más calor del día, especialmente si son viajes largos, y con una temperatura interior que no baje de los 20 grados y no exceda los 23.

También recomiendan mantenerse hidratados, usar gafas de sol, y hacer detenciones en puntos de la carretera para descansar. Las gasolineras normalmente cuentan con aire acondicionado y aparcamiento a la sombra. Evitar aparcar al sol es clave para que el vehículo no se sobrecaliente.

Tener en cuenta estos consejos durante los meses estivales, especialmente en los días de ola de calor, son vitales para una conducción segura y saludable, pues la conducción bajo situaciones extremas como estas aumenta la probabilidad de sufrir accidentes.