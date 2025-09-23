Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Durante tres días los asistentes podrán disfrutar de numerosas actividades. LP
Fundación 'la Caixa'

La Noche Europea de la Investigación en valencia

Este viernes 26 de septiembre CaixaForum València acerca la mirada y los hallazgos de quienes investigan

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:00

Este viernes 26 de septiembre tiene lugar una nueva edición de La Noche de la Investigación en toda Europa. Para celebrarlo CaixaForum València organiza numerosas actividades desde el mismo viernes hasta el domingo 28 de septiembre.

La Fundación 'la Caixa' se une un año más a un evento que muestra cómo la ciencia puede modificar nuestro día a día y mejorarlo. Bajo el lema 'Trayendo a los investigadores a la luz' (Research Night: Bringing researchers into the light), las sedes de los distintos CaixaForum y el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, acogerán más de 300 actividades gratuitas y para todos los públicos que tendrán a los investigadores e investigadoras locales como protagonistas. Esta fiesta de la ciencia cuenta también con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

En el caso de CaixaForum València, durante tres días los asistentes podrán disfrutar de numerosas actividades como talleres científicos, conversaciones con investigadores, experimentos en directo, charlas y un speed dating científico.

Se trata de un encuentro marcado por la innovación, el aprendizaje y el entretenimiento, con actividades gratuitas pensadas para todas las edades. El público tendrá la oportunidad de acercarse a quienes investigan en su ciudad y su entorno, conversar con ellos y conocer de primera mano no solo su labor profesional, sino también sus motivaciones e inquietudes cotidianas.

La Noche de la Investigación es una celebración que se desarrolla en 460 ciudades europeas de 25 países y a la que asisten un millón y medio de personas.

Son cifras que se extrapolan a España. Solo en el proyecto que coordina Esciencia con la Fundación 'la Caixa', como partner asociado, están presentes en la red de centros CaixaForum y CosmoCaixa de nueve ciudades simultáneamente, entre ellas València, participan más de 450 investigadores, se desarrollan más de 300 actividades y, en su pasada edición, recibieron a 15.000 personas.

Feria de la Investigación

En esta edición, el humor se vuelve a unir a la ciencia, en La investigación a escena, donde los asistentes van a descubrir la investigación desde un punto de vista mucho más divertido y dinámico. En este show se van a divertir mientras aprenden con microcharlas, en las que los especialistas compartirán sus descubrimientos de manera clara y accesible.

Para los que quieran conocer más de cerca tanto a los investigadores como sus investigaciones van a tener numerosas oportunidades durante este encuentro, desde los speed dating, a la Feria de la investigación, distintos formatos que hacen posible un contacto directo con los especialistas y la ciencia.

