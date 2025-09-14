Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva deja dos premios de 553.034,17 euros en dos provincias este sábado
Imagen de archivo de 'Open Marketing' 2019. Irene Marsilla

Víctor Küppers: "No hay nada más gratificante en la vida que aspirar a ser buena persona"

El conferenciante y doctor en Humanidades ha vuelto a ofrecer una reflexión que ha calado entre el público

Mar Georga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:13

El escritor y profesor Víctor Küppers es conocido, entre otras cosas, por compartir mensajes que conectan de inmediato con quienes lo escuchan. En una de sus últimas ponencias, celebrada en 'Aprendemos Juntos 2030', ha reflexionado sobre los elementos que realmente consiguen definir a las personas.

Küppers señala que la verdadera esencia de una persona no reside en sus posesiones materiales, sino en cómo es su trato con los demás. A modo de ejemplo, el doctor en Humanidades le pide a su audiencia que haga un ejercicio de memoria y trate de recordar a sus jefes. A aquellos jefes que ha tenido a lo largo de su vida. ¿Cómo los recuerdan?

@vivirconentusiasmoes

Hagamos un ejercicio, piensa en los jefes que has tenido en tu vida, ¿los recordarías por su despacho, por su ropa o por su coche? 🚗 estoy seguro de que no, los recordarías por su forma de ser 💛 Y así es como escogemos a las personas, no por lo que tienen sino por lo que son, porque no hay nada más grande a lo que aspirar en la vida que ser buena persona y nada más gratificante 🌍✨

♬ sonido original - Víctor Küppers

Según explica, seguramente no los vayamos a recordar por su estatus, o por su ropa y su despacho, sino por su calidad humana y su manera de ser. "Así definimos a las personas. Y así te definen a ti", recuerda. Víctor Küppers concluye que: "Tú no vales tu coche. Tú no vales el tamaño de tu televisor, tú no vales tu cargo profesional. Tú vales tu calidad humana. No hay nada más grande a lo que aspirar en la vida que ser buena persona. Y nada más gratificante".

