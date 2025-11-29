'Los Simpsons' confirman la muerte de este histórico personaje El personaje se despidió en el séptimo episodio, emitido por primera vez en Estados Unidos el 16 de noviembre

Los Simpson, una de las series más influyentes de la historia televisiva, sigue generando titulares incluso después de casi 36 años en emisión continua. Con su humor característico, sus referencias culturales y un universo repleto de personajes icónicos, la producción creada por Matt Groening continúa siendo un fenómeno global. Y ahora, vuelve a estar en el centro de la conversación tras confirmar la muerte definitiva de un personaje histórico que acompañó a varias generaciones de espectadores.

Alice Glick, la organista de Springfield, se despide para siempre

En el episodio «Sashes to Sashes», de la temporada 37 y emitido el 16 de noviembre en Estados Unidos, (en España será partir del 14 de enero de 2026 y podrá verse en Disney Plus) los espectadores asistieron al último capítulo de Alice Glick, la veterana organista de la Iglesia de Springfield. La escena impactó a los espectadores, generó sorpresa, nostalgia y un intenso debate en redes sociales, donde los seguidores lamentaron la partida de otro rostro histórico.

Muchos fans creían que Alice había fallecido años atrás, concretamente en la temporada 23, el personaje parecía morir tras ser asesinada a manos de un robot descontrolado que Bart había «inventado», aunque más tarde volvió a aparecer tanto viva como en versión fantasmal, lo que llevó a la audiencia a interpretar aquel suceso como algo no oficial dentro de la historia, pero la producción aclaró que no fue así.

Esta vez, sin embargo, su despedida es definitiva. En el capitulo se ve como Alice se desploma sobre el órgano de la iglesia, en plena interpretación durante los minutos iniciales del capítulo.

La noticia sorprendió a los fans, especialmente porque Alice Glick ya había protagonizado un episodio confuso años atrás. En la temporada 23, el personaje parecía morir tras ser «atacada» por una mascota robot, aunque más tarde volvió a aparecer tanto viva como en versión fantasmal, lo que llevó a la audiencia a interpretar aquel suceso como algo no oficial dentro de la historia. Sin embargo, en esta ocasión, la escena ha sido presentada como su despedida definitiva, marcando el cierre real para una de las vecinas más veteranas de Springfield.

El co-productor ejecutivo Tim Long confirmó públicamente el final del personaje. «En cierto modo, Alice vivirá eternamente a través de su música... pero en otro sentido más importante, sí, está muerta como un clavo»

Por su parte, Matt Selman, productor ejecutivo de la serie, destacó en una entrevista que la conmoción generada en redes sociales cada vez que un personaje de Springfield muere demuestra la vigencia de la ficción. «Supongo que esto muestra que la audiencia sigue sintiendo un fuerte vínculo con cada uno de los habitantes de Springfield»

Personajes que también dejaron huella y dijeron adiós

La serie ha despedido a lo largo de los años a numerosas figuras, ya sea por decisiones narrativas o debido al fallecimiento de los actores que las interpretaban.

Encías «Sangrantes» Murphy: mentor musical de Lisa; fallece en la temporada 6.

Frank Grimes: recordado por su enemistad con Homero; muere en la temporada 8.

Maude Flanders: esposa de Ned; muere trágicamente en la temporada 11.

Ámbar Simpson: una de las esposas de Las Vegas; fallece en la temporada 18.

Mona Simpson: madre de Homer; su muerte definitiva ocurre en la temporada 19.

Tony «el Gordo»: jefe mafioso de Springfield; muere en la temporada 22.

Rabino Hyman Krustofsky: padre de Krusty; fallece en la temporada 26.

Edna Krabappel: la icónica profesora de Bart; su muerte se confirmó en un homenaje tras la pérdida de la actriz de voz.