Portada de 'One Piece' en Netflix.

La San Diego Comic-Con de Málaga confirma a uno de los protagonistas de 'One Piece' en Netflix

Se trata de uno de los personajes más queridos del 'live action'

Mar Georga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:18

La San Diego Comic-Con Málaga 2025, el primer evento oficial de la emblemática convención fuera de Estados Unidos, ha confirmado la asistencia de un actor muy querido entre el público. Taz Skylar, el intérprete hispano-británico que ha conquistado al público gracias a su papel de Sanji en la exitosa adaptación live-action de 'One Piece' en Netflix, ha confirmado su asistencia.

Este evento dedicado al cómic y al género de ciencia ficción en general se celebrará en la Costa del Sol del 25 al 28 de septiembre, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Hasta el momento ya ha anunciado la asistencia de varios rostros conocidos y admirados entre los seguidores: el historietista Jim Lee de DC Cómics y Norman Reedus, junto al resto del reparto de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'.

A modo de curiosidad, Taz Skylar nació en Tenerife, en el año 1995, por lo que además del inglés habla el español con fluidez. Además de sus dotes interpretativas, el joven es una aficionado a los deportes de contacto y de riesgo, por lo que sus avanzadas habilidades en las artes marciales lo han convertido en el candidato perfecto para interpretar a Sanji, el cocinero experto en artes marciales -concretamente del Estilo de Pierna Negra-.

