ChatGPT, una tecnología de Open AI. AFP

Sam Altman anuncia la innovación de ChatGPT 5 y confirma su fecha de lanzamiento

OpenAI prepara su mayor avance hasta la fecha

Mar Georga

Jueves, 7 de agosto 2025, 01:12

El modelo comercial de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, ChatGPT 5, estará disponible para el público a lo largo de este mes de agosto. No obstante, su CEO Sam Altman explica que este avanzado sistema estará disponible de manera inicial para todos aquellos usuarios del plan Pro, cuyo coste asciende hasta los 200 dólares mensuales. En una publicación de 'Wired' su creador afirma que este nuevo modelo de ChatGPT será capaz de redactar y enviar correos electrónicos, gestionar sus respuestas, programar citas, actualizar bases de datos y completar flujos de trabajo en su totalidad sin ningún tipo de intervención humana.

Otra novedad importante es aquella relacionada con la gestión de memoria. ChatGPT 5 contará con un nuevo motor que pasará de los 128.000 tokens hasta superar el millón. Esta modificación sustancial permitirá a la máquina procesar un gran volumen de datos y de información en bloque, así como mantener conversaciones prolongadas a lo largo de semanas y trabajar con datos acumulados durante años sin perder el contexto. A nivel técnico, será capaz de ejecutar múltiples tareas a la vez, como generar imágenes, vídeos y sonido de forma conjunta y coherente, gracias a la incorporación del razonamiento autónomo de la familia de modelos 03.

Tal y como detalla Sam Altman a través de su cuenta de X, «Tenemos muchos lanzamientos previstos para los próximos meses: nuevos modelos, productos, funciones y mucho más. Pedimos paciencia ante posibles incidencias o saturaciones. El camino puede tener altibajos, pero estamos convencidos de que lo que hemos creado te va a encantar». Con la introducción de ChatGPT 5, la empresa de OpenAI logrará dar su primer paso hacia la creación de su ansiado AGI (el agente de inteligencia artificial general). Además de que consigue ofrecer una mejora sustancial en prácticamente todos los frentes de la máquina.

