Regresan de la luna de miel, les pierden las maletas, y no dan crédito a lo que les falta La desaparición del regalo ha quedado como una anécdota del viaje para la pareja

Luna Catalán Valencia Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:36 Comenta Compartir

Cada mes cientos de aviones despegan de los aeropuertos para viajar a otros lugares del mundo. Miles de personas ponen sus vidas y sus maletas en manos de las aerolíneas con las que viajan, aunque muchas veces no sale como esperaban. En España, una de cada 125 maletas que entran en los aeropuertos se pierde, se daña o se retrasa, lo que supone una tasa de incidencias del 0,8%.

Víctimas de este hecho fue una pareja que viajó hace unos años a Santo Domingo para celebrar su boda. Tras una luna de miel inolvidable, los recién casados regresaban a casa con algunos regalos que habían recibido del hotel en el que estuvieron. «Nos llevábamos el típico regalo de cestas del hotel, champán fruta... La piña no la comimos y la metimos en la maleta», comentaba la mujer en un programa de la COPE.

La pareja subió al avión sin ningún problema. Ambos eran conscientes de que lo que llevaban se veía a través del escáner, y narran que no fueron los únicos que lo hicieron. Su sorpresa llegó cuando aterrizaron, donde se dieron cuenta que les habían perdido las maletas y no se les devolvería hasta 24 horas después. «La dichosa piña había desaparecido y se ve que les gustó a los de la zona», expresaba.

A pesar de que la piña había sido un regalo del hotel, la pareja no se ha quedado con un mal sabor de boca. Ahora lo recuerdan como una anécdota divertida, un momento peculiar de su imborrable viaje de bodas.