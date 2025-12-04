Lola Lolita tendrá su propio documental gracias a Atresmedia

Jaime Vázquez García Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:39 Comenta Compartir

Atresplayer, la plataforma digital de Atresmedia, ha revelado este fin de semana sus apuestas para 2026, desvelando nuevos y emocionantes formatos originales que prometen captar la atención de los usuarios. Entre las propuestas destacadas se encuentra el esperado docu-reality de Lola Lolita, una de las influencers más influyentes de España.

«Pyjamada» será el nuevo proyecto que pondrá en el centro del foco a Lola Lolita. Esta producción, que se emitirá en el canal joven Flooxer, lleva a la audiencia a un recorrido íntimo por la vida de la creadora de contenido, quien es conocida por sus millones de seguidores en redes sociales.

«Pyjamada» será una ventana abierta al universo personal de Lola Lolita. La influencer organizará fiestas de pijama en su propio hogar, donde compartirá momentos únicos con amigos, familiares y personajes especiales que han sido clave en su trayectoria profesional y personal. Este formato tiene un enfoque fresco e innovador, combinando el estilo relajado de las pijamadas con la esencia de un docu-reality cargado de emociones, risas y sorpresas.

Durante los episodios de «Pyjamada«, los espectadores podrán ver a Lola Lolita en su entorno más cercano, como nunca antes. Las cámaras entrarán en su casa para grabar encuentros espontáneos, profundizando en sus relaciones más cercanas y revelando momentos que normalmente se mantienen fuera del alcance del público.

La influencer, además, compartirá con su audiencia experiencias personales y profesionales que han marcado su carrera, desde sus inicios hasta el momento actual.

La incorporación de «Pyjamada» es un claro ejemplo del interés de la plataforma por seguir ofreciendo propuestas innovadoras que conecten con el público joven, a la par que resaltan la importancia de los influencers y creadores de contenido en el panorama audiovisual actual.

Este docu-reality es solo una de las nuevas apuestas que Atresplayer tiene para 2026. A medida que el año avanza, se esperan más anuncios de producciones originales que ampliarán su oferta de contenido y solidificarán la plataforma como un referente en el streaming en España.

Temas

España

Atresmedia

TikTok