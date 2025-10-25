Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La influencer Lola Lolita en una imagen de archivo. L.P

Lola Lolita habla por primera vez de su experiencia íntima con las mujeres: «Me ha parecido increíble. Es más bonito, más sensible»

La influencer ha confesado que no descarta tener novia en un futuro

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 01:06

Lola Lolita, una de las creadoras de contenido más populares de España, ha hablado por primera vez de su vida sentimental desde una perspectiva más íntima. En su último vídeo de preguntas y respuestas, publicado en su canal de Youtube, la influencer valenciana ha respondido a una de las preguntas que más se había repetido entre sus segudiores y que giraba en torno a su experiencia con las mujeres.

«¿He hecho cosas con mujeres? Sí. ¿Me ha parecido increíble? Sí», respondía Lolita. A pesar de que reconoce que nunca ha estado con ninguna pareja mujer, no descarta estarlo en un futuro pese a que ahora se encuentra muy feliz junto al piloto Alonso López. «No he tenido ninguna novia, pero tampoco lo descarto», asegura.

@sergioshark.oficial Sígueme para más | Te cuento todo, Lolalolita en su nuevo video de preguntas y respuestas, cuenta que se ha liado con una chica en su vida por probar con una mujer pero por ahora descarta el tener algo serio con una chica #lolalolita #pareja #amor #chisme ♬ sonido original - Sergio Shark

Además, confiesa que ve mucho más íntimo el contacto con una mujer. «Con una mujer es mucho más bonito, más sensible», reconoce. Sin embargo, reconoce que nunca podría estar con una mujer u hombre como ella. «Estaría con una persona que fuera totalmente lo contrario, me tiene que equilibrar, tanto en mujer como en hombre», termina.

