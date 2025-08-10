Las fotos, comentarios y vídeos de Instagram ahora aparecen en Google La integración de Instagram en los motores de búsqueda de Google y Bing marca un hito significativo

Mar Georga Domingo, 10 de agosto 2025, 00:53

Desde el pasado 10 de julio, los usuarios de Instagram con una cuenta profesional 'Business' y 'Creator' aparecen en los resultados orgánicos de Google y de Microsoft Bing. Esta nueva medida incluye todas aquellas fotografías y vídeos publicados en la red social por usuarios con perfiles públicos, profesionales y de una edad superior a los 18 años, sin efecto retroactivo.

Se trata de una novedad importante en cuanto supone una modificación del ecosistema de Google y del alcance de los contenidos de la red social de Instagram, pudiendo otorgar mayor visibilidad a las marcas, empresas e 'influencers'. Por su parte, algunos usuarios temen que sus imágenes y vídeos puedan aparecer entre los resultados de Google, a pesar de no contar con un perfil profesional. No obstante, la aplicación permite al usuario decidir si desea aparecer en las búsquedas mediante los ajustes.

El contenido de Instagram que aparecerá en Google y Bing

1. Las imágenes

2. Los vídeos y los 'reels'

3. Los comentarios destacados en las publicaciones

4. Los hashtags

5. La ubicación

De este modo, Meta posiciona a Instagram como una nueva fuente de tendencias y de información -tanto textual como visual-. Se trata de una estrategia similar a la que han llevado a cabo las redes sociales de X (Twitter), TikTok y Pinterest, salvo que en este caso se busca una mayor indexación, tanto de búsqueda como de descubrimiento de contenido.

Esta decisión supone importantes implicaciones para las marcas y los 'influencers', quienes podrán utilizar técnicas SEO de posicionamiento en los buscadores para aumentar su alcance, más allá del algoritmo de Instagram. Teniendo en cuenta que Google prioriza el contenido de calidad, aquellas publicaciones que ofrezcan recetas, tutoriales, inspiración o información práctica podrían gozar de mayores oportunidades de posicionamiento.