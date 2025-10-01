Endika Montiel, nutricionista, advierte: «Si lo primero que haces al despertarte es mirar el móvil...» El experto alerta de los peligros que presentan las luces de las pantallas: del móvil, del ordenador y de la televisión

Dormir bien es la base silenciosa de una buena salud. No solo permite recuperar la energía física, sino que también regula el estado de ánimo, fortalece el sistema inmunológico y mejora la capacidad de concentración. Por eso, cada vez más profesionales subrayan la necesidad de priorizarlo en cualquier rutina de bienestar. Siguiendo con esta línea, el nutricionista Endika Montiel lo tiene claro: las pantallas y la tecnología están afectando al sueño y el descanso de manera importante.

En el pódcast 'Zoom Out', el experto ha reflexionado sobre esta dimensión de la salud, tan importante como cualquier otra. «Lo más importante para dormir bien son los despertares», destaca. A lo que añade: «Si lo primero que hago al levantarme es mirar el móvil, esa luz no le está diciendo a mi cerebro que son las siete o las ocho de la mañana, sino que son las doce del mediodía».

Según el especialista, este desajuste provoca que el cuerpo no active los procesos fisiológicos correspondientes al inicio del día. «Todos los mecanismos que deberían ponerse en marcha desde que me despierto a las siete hasta el mediodía no se activan si mi exposición a la luz es artificial. Por eso, la forma en la que comienzas el día afecta directamente a cómo lo terminas», concluye Endika Montiel.

En un mundo cada vez más acelerado y saturado de estímulos digitales, el descanso ha pasado de ser algo natural a convertirse en un objetivo que exige hábitos saludables. Adoptar rutinas consistentes, reducir el uso de pantallas al inicio y al final del día, y priorizar la calidad del sueño es, más que nunca, una forma de autocuidado esencial en la sociedad actual.