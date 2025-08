Una conocidísima franquicia de disparos a menos de 4 euros en Steam, y más rebajas de verano

Mar Georga Domingo, 3 de agosto 2025, 00:15 Comenta Compartir

Electronic Arts ha decidido ofrecer descuentos de hasta el 90% en todos sus productos y en toda la franquicia de Battlefield, aprovechando así el furor que ha causado el lanzamiento de la última entrega, 'Battlefield 6'. Los usuarios ahora pueden adquirir títulos como 'Battlefield 1' o Battlefield V' por 3,99 y 4,99 euros respectivamente. Asimismo, pueden encontrar diversos DLC de la saga con descuento y las ediciones premium de 'Battlefield 3' y Battlefield 4' a tan solo 3,99 euros.

Se trata de la oportunidad perfecta para que todos aquellos seguidores del género de disparos puedan disfrutar de esta franquicia en su ordenador PC. Electronic Arts ha aprovechado las rebajas de verano para ofrecer descuentos también en otros videojuegos de la marca. El juego cooperativo 'It Takes Two' cuenta con un descuento del 70% y puede adquirirse por 11,99 euros. Al igual que el también cooperativo 'Unravel Two', que puede comprarse a un precio de 4,99 euros.

Además, los títulos 'Jedi: Fallen Order' y 'Battlefront II' de la saga 'Star Wars' tienen un 80% de descuento, quedándose a 9,99 y a 7,99 euros respectivamente. Otras joyas del género 'shooter' como 'Titanfall 2' pueden adquirirse por 5,99 euros. Y videojuegos más clásicos como 'A Way Out', 'Los Sims 2' o 'Need for Speed' pueden conseguirse por 8,09 euros, 23,99 euros y 7,49 euros, respectivamente.