Cinco datos que no sabías sobre viajar en avión: «Esta es la parte donde se notan más las turbulencias» La piloto de avión Savina Paül ha respondido a dudas comunes entre los pasajeros

Mar Georga Lunes, 29 de septiembre 2025, 01:01

Los viajes en avión pueden llegar a generar un alto grado de inseguridad y desconfianza en ciertas personas. Es por ello que, en una de sus últimas publicaciones de Instagram, la piloto catalana Savina Paül ha querido compartir cinco curiosidades sobre su trabajo. El objetivo es que los usuarios se familiaricen y conozcan un poco más el mundo de la aviación y la aeronáutica.

La primera curiosidad que ha desvelado la experta en aeronáutica es la razón de por qué se deben encender y apagar las luces del avión en los despegues y los aterrizajes. «Se apagan las luces en el despegue y aterrizaje para que los ojos se adapten a la oscuridad y poder evacuar de manera más fácil en caso de emergencia«, explica. Se trata de una cuestión de seguridad, relacionada con el protocolo.

Además, otra cuestión que suele preguntarse la gente a la hora de subir a un avión es por qué hace tanto frío en el interior. «Esto es porque la temperatura exterior es bajísima y se transmite más a través de las paredes del avión», señala. En cuanto a qué tipo de objetos se pueden subir a un avión comercial, Savina Paül explica que la variedad es mucho mayor de lo que los pasajeros se imaginan: «transportan animales vivos, medicamentos o cadáveres».

Por otra parte, la razón por la que se insiste tanto en que se apaguen o se desconecten de la red los teléfonos es porque «los móviles que no están en modo avión emiten señales que pueden interferir en los equipos del avión«.

Por último, la piloto aclara una de las cuestiones más planteadas entre los usuarios: cuáles son las partes del avión en las que se notan más las turbulencias. «En la cola del avión es donde se nota más la turbulencia porque el centro de gravedad siempre está situado un poco más delantero y no en el centro», concluye.