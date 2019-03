'Cheese challenge': el incomprensible reto viral Las redes sociales se han llenado de vídeos de bebés con lonchas de queso pegadas en la cara LAS PROVINCIAS Domingo, 3 marzo 2019, 01:07

De los vídeos de niños comiendo limón al 'cheese challenge': bebés con una loncha de queso pegada en la cara. Así es el último reto viral que corre como la pólvora en las redes sociales.

Pero, ¿cuál es el objetivo? El Momo Challenge es una forma de ciberacoso que se apoya en amenazas para convencer a personas de realizar tareas o acciones. El 'Carbon Challenge' consiste en meter la cabeza en un saco de carbón en polvo, algo que no es accesible para mucha gente. Y el 'BabySharkChallenge', una versión del 'In my feelings Challenge' que popularizaron influencers como Dulceida o Laura Escanes, pone en riesgo la seguridad vial.

Todos estos retos tienen un objetivo oscuro, pero el 'cheese challenge' simplemente busca lograr que la loncha industrial se quede pegada en la piel del niño. Una fechoría que suele ser perpetrada por los mismos padres de los menores.

Dónde nació este reto

Un famoso tuitero publicó un vídeo en el que le lanzaba una loncha de queso a su hermano menor, junto al mensaje «he queseado a mi hermanito». Dos días después las redes se han llenado de imágenes similares desencadenando el 'cheese challenge', un nuevo reto. La locura ha llegado hasta los animales, perro y gatos que también han sido víctimas de las lonchas de queso.

Pero, como siempre. Hay algunos que prefieren pasar de las modas y actuar. La mejor opción: comerse el queso.