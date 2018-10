La carta viral sobre qué es ser español Una joven malagueña ha utilizado su perfil de Facebook para reflexionar sobre qué es ser español para ella. El mensaje de una estudiante publicado en las redes sociales ha sido compartido más de 300.000 veces LAS PROVINCIAS Lunes, 8 octubre 2018, 18:34

«No cariño, tú no eres español. Ser español no es llevar la bandera, ni gritar como un berraco frases de odio que espero que no sientas. Tampoco lo es ponerse una pulserita en la muñeca». Así comienza el manifiesto que una estudiante ha publicado en sus redes.

El Día de la Hispanidad se acerca y el sentimiento de identidad nacional recobra toda su actualidad.

Por este motivo, una joven de Málaga, Laura Moreno, quiso utilizar el espacio de su perfil en Facebook para realizar una reflexión sobre lo que para ella significaba ser español. Esta estudiante de Bioquímica no se imaginaba que sus palabras iban a llegar tan lejos.

Y es que el texto de la joven ha sumado 340.000 reacciones: 39.000 comentarios y ha sido compartido 312.186 veces. El estilo del mensaje de la malagueña es sencillo y directo pero, ante todo, cercano, motivo por el que se ha hecho viral. «Para mí ser español es presumir de que en Andalucía tenemos playa, nieve y desierto; sentir casi mérito mío que un alicantino esté tan cerca de un Nobel, pedirle a un asturiano que me enseñe a escanciar la sidra y morirme de amor viendo las playas del País Vasco en Juego de Tronos», escribe en su post.

Entre sus palabras, no ha faltado la referencia a la Comunitat Valenciana: «Es ir a Valencia y no sentir rabia por leer un cartel en valenciano, sino que te agrade poder llegar a entenderlo» ni a la política actual: «porque ser español no es desear que le partan la cara a nadie, es sufrir la situación de paro de tu vecino o el desahucio que has visto en la tele».

Esta es la carta: