Alquila un Lamborghini en Dubái y acumula 36.000 dólares de multas en sólo cuatro horas Imagen de archivo de un Lamborghini Huracan. / Wikipedia El turista británico, que no puede salir de la ciudad, violó en 33 ocasiones el límite de velocidad LAS PROVINCIAS Domingo, 12 agosto 2018, 13:33

A Farah Hashi, un británico de 25 años, las vacaciones en Dubái le han salido muy caras. Concretamente por unos 36.000 dólares.

Según cuenta la BBC, ese es el dinero que el joven debe pagar por una serie de multas de tráfico acumuladas que le fueron puestas en la ciudad en tan sólo cuatro horas. Y es que, Hashi violó hasta en 33 ocasiones el límite de velocidad.

Su aventura, que ya se ha convertido en una pesadilla, comenzó al acudir a un concesionario para alquilar un deportivo de lujo, concretamente un Lamborghini Huracan, valorado en unos 155.000 dólares.

La BBC, que se ha puesto en contacto con la familia de Hashi, cuenta que el chico no puede volver a casa ya que su pasaporte, que previamente dejó como garantía para alquilar el deportivo, le fue confiscado. Además, y según ha contado su hermano Adman, el chico no puede pagar las multas: «Dicen que debe pagar 36.000 dólares, es ridículo. No hay forma de que tenga ese dinero. Está sin trabajo y se fue a Dubai a visitar a unos amigos».