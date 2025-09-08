Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991 y esto es lo que encuentran La princesa de Gales ayudó a dos niños enfermos a crear el archivo

Mar Georga Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:38

El 18 de marzo de 1991, Diana de Gales y dos pacientes del hospital infantil Great Ormond Street (Londres) enterraron en la entrada principal de dicho centro una cápsula del tiempo con diez objetos. Ahora, 30 años después, su interior ha sido revelado. El tesoro temporal ha sido abierto antes de tiempo -70 años antes- debido a las obras de remodelación que se están llevando a cabo con el objetivo de abrir un nuevo Centro Oncológico Infantil.

Sylvia Foulkes, una de las pacientes y que en aquel entonces tenía 9 años, eligió incluir una calculadora solar, un holograma de un copo de nieve, unas monedas británicas y cinco semillas de árbol. Por su parte, David Watson, quien tenía 11 años, enterró un CD de Kylie Minogue -'Rhythm of Love-, una hoja de papel reciclado, un pasaporte europeo y un televisor de bolsillo de la marca Casio. También se ha encontrado una fotografía de Lady Di y un ejemplar del periódico 'The Times'.

Curiosamente, al descubrir el CD, el hospital se encontró con la paradoja de que no podían escucharlo, dado que en todo el centro no había ningún aparato que permitiese su reproducción. Se trata de objetos que representan la cultura de la década de los 90, y que en su momento fueron considerados como tecnología de última generación, aunque en la actualidad ya están obsoletos. El hospital infantil Great Ormond Street, del que Lady Di fue nombrada presidenta de honor, volverá a enterrar próximamente otra cápsula del tiempo en la entrada principal.