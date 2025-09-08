Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991 y esto es lo que encuentran

La princesa de Gales ayudó a dos niños enfermos a crear el archivo

Mar Georga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:38

El 18 de marzo de 1991, Diana de Gales y dos pacientes del hospital infantil Great Ormond Street (Londres) enterraron en la entrada principal de dicho centro una cápsula del tiempo con diez objetos. Ahora, 30 años después, su interior ha sido revelado. El tesoro temporal ha sido abierto antes de tiempo -70 años antes- debido a las obras de remodelación que se están llevando a cabo con el objetivo de abrir un nuevo Centro Oncológico Infantil.

Sylvia Foulkes, una de las pacientes y que en aquel entonces tenía 9 años, eligió incluir una calculadora solar, un holograma de un copo de nieve, unas monedas británicas y cinco semillas de árbol. Por su parte, David Watson, quien tenía 11 años, enterró un CD de Kylie Minogue -'Rhythm of Love-, una hoja de papel reciclado, un pasaporte europeo y un televisor de bolsillo de la marca Casio. También se ha encontrado una fotografía de Lady Di y un ejemplar del periódico 'The Times'.

Noticias relacionadas

Masonería británica: El complejo de Jack el Destripador

Masonería británica: El complejo de Jack el Destripador

Una monarquía simbólica

Una monarquía simbólica

Los cuatro libros que ha comprado y pagado en efectivo la Reina Letizia

Los cuatro libros que ha comprado y pagado en efectivo la Reina Letizia

Curiosamente, al descubrir el CD, el hospital se encontró con la paradoja de que no podían escucharlo, dado que en todo el centro no había ningún aparato que permitiese su reproducción. Se trata de objetos que representan la cultura de la década de los 90, y que en su momento fueron considerados como tecnología de última generación, aunque en la actualidad ya están obsoletos. El hospital infantil Great Ormond Street, del que Lady Di fue nombrada presidenta de honor, volverá a enterrar próximamente otra cápsula del tiempo en la entrada principal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  5. 5 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  6. 6 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  7. 7

    EE UU se compromete a asfixiar la economía de Rusia «si la UE nos sigue» tras su último ataque a Ucrania
  8. 8 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  9. 9

    Mazón encuentra su relato para el nuevo curso
  10. 10 Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991 y esto es lo que encuentran

Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991 y esto es lo que encuentran