Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos
Luis Ángel de la Viuda en una imagen de archivo. Oscar del Pozo

Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años

Fue director de Programas en RTVE bajo el gobierno de Adolfo Suárez y columnista en numerosos medios

C.P.S.

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:59

Comenta

El fallecimiento de Luis Ángel de la Viuda a los 93 años deja consternado al mundo del periodismo español, que pierde una figura histórica de la profesión. Luis Ángel fue una figura de mucho prestigio y una persona de confianza del primer presidente de la actual democracia española, Adolfo Suárez. Bajo el gobierno de este, el histórico periodista llegó a ser director de Programas de RTVE, después de haber sido jefe de este área en RNE y director de Informativos.

Licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información, su primer puesto como periodista lo ejerció en 'La Voz de Castilla'. Ocupó cargos directivos en Atresmedia. En ese mismo ámbito audiovisual, fundó Radio 80. También ha dirigido las revistas SP y Teleradio.

Su impacto en la profesión trasciende más allá de los medios audiovisuales. Luis Ángel colaboró con numerosos periódicos como ABC, Diario 16 o El Mundo. Fue director del diario Pueblo en uno de los momentos más delicados de la prensa, en plena Transición, para velar por el nombramiento de Juan Carlos como Rey de España. Su voz tenía prestigio y fue tertuliano en programas de televisión y radio, acaparando audiencia que sintonizaba para conocer su opinión sobre un suceso.

Fue galardonado con un Premio Ondas por sus grandes aportaciones al periodismo. Era una persona muy querida también en su tierra natal, Burgos, y obtuvo varias distinciones burgaleses. Según informó la Asociación de la Prensa de Madrid, la capilla ardiente estará ubicada en el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos. Antes de su entierro el martes en Burgos, podrá ser visitado desde las 13:00 de este lunes para que se despidan de él sus máximos allegados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  3. 3 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  4. 4 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  5. 5 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  6. 6 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  7. 7 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  8. 8 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  9. 9

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  10. 10 La Universitat de València suspende las clases presenciales este lunes por la alerta naranja por lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años

Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años