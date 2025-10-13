Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años Fue director de Programas en RTVE bajo el gobierno de Adolfo Suárez y columnista en numerosos medios

C.P.S. Lunes, 13 de octubre 2025, 11:59 | Actualizado 12:12h. Comenta Compartir

El fallecimiento de Luis Ángel de la Viuda a los 93 años deja consternado al mundo del periodismo español, que pierde una figura histórica de la profesión. Luis Ángel fue una figura de mucho prestigio y una persona de confianza del primer presidente de la actual democracia española, Adolfo Suárez. Bajo el gobierno de este, el histórico periodista llegó a ser director de Programas de RTVE, después de haber sido jefe de este área en RNE y director de Informativos.

Licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información, su primer puesto como periodista lo ejerció en 'La Voz de Castilla'. Ocupó cargos directivos en Atresmedia. En ese mismo ámbito audiovisual, fundó Radio 80. También ha dirigido las revistas SP y Teleradio.

Su impacto en la profesión trasciende más allá de los medios audiovisuales. Luis Ángel colaboró con numerosos periódicos como ABC, Diario 16 o El Mundo. Fue director del diario Pueblo en uno de los momentos más delicados de la prensa, en plena Transición, para velar por el nombramiento de Juan Carlos como Rey de España. Su voz tenía prestigio y fue tertuliano en programas de televisión y radio, acaparando audiencia que sintonizaba para conocer su opinión sobre un suceso.

Fue galardonado con un Premio Ondas por sus grandes aportaciones al periodismo. Era una persona muy querida también en su tierra natal, Burgos, y obtuvo varias distinciones burgaleses. Según informó la Asociación de la Prensa de Madrid, la capilla ardiente estará ubicada en el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos. Antes de su entierro el martes en Burgos, podrá ser visitado desde las 13:00 de este lunes para que se despidan de él sus máximos allegados.