Coche de los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos investigan a un hombre por presuntamente matar a su padre en Barcelona

El hijo habría tratado de suicidarse en el Metro

EP

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:49

Los Mossos d'Esquadra están investigando a un hombre de 49 años por presuntamente matar a su padre, cuyo cuerpo fue localizado a primera hora de la tarde de este jueves en el distrito de Sant Martí de Barcelona con diversos indicios de violencia, informan en un comunicado este viernes.

Los investigadores supieron que el hijo se intentó suicidar en el Metro y lo relacionaron como el presunto autor de los hechos.

Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario, donde sigue ingresado.

La policía catalana se desplazó al lugar de los hechos después de saber que en el interior de un piso de una finca situada en este distrito había un cuerpo sin vida de un hombre, e inmediatamente se activaron los investigadores de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) y agentes de la Policía Científica para analizar la escena del crimen.

Por su relación familiar, los mossos lo investigan como un posible caso de violencia doméstica.

