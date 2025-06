La última apertura en la milla de oro valenciana

Paula Martínez había estudiado ADE y tenía experiencia en una gran consultora, pero un buen día fue consciente de que su verdadera vocación era la ... moda. «A veces uno se da cuenta de que no ha escuchado a su voz», se dijo entonces. En 2008 abrió en Santander su primera tienda de ropa multimarca, La Folie, un coqueto espacio con firmas seleccionadas como Alianto, Masscob o Magnolia. El proyecto fue tan bien que hace cuatro años dio el salto a Madrid y abrió tienda en la calle Hermosilla. Después, ya con un conocimiento muy claro del tipo de ropa que le gustaba, decidió lanzar su propia marca, La Folie Collection.

«Fabricamos y producimos todo en España porque para nosotras es muy importante generar valor en nuestro país. Trabajamos con tejidos de alta calidad (algodón, seda, lino, lana, etc), la confección es impecable y los patrones estilizan y favorecen. Es una colección que transmite alegría y optimismo, y hay muchos estampados que son exclusivos para La Folie»

Hace un año dio un paso más y fue seleccionada por Lanzadera como uno de los proyectos que iba a impulsar. «Lanzadera me ha transformado como empresaria y como persona, y estoy muy agradecida por toda la formación que he recibido, por haber podido conocer y aprender el 'Modelo de calidad total' de Mercadona y por todas las oportunidades que me han dado».

Ampliar Segunda por la izquierda, Paula Martínez, la fundadora de La Folie.

La emprendedora, vinculada a Valencia por su madre y por haber estudiado ADE en la capital del Turia, tiene ahora un vínculo mayor con la ciudad tras su paso por Lanzadera. «Ningún programa me ha transformado tanto. Siempre he apostado por mi proyecto, pero es cierto que al haberlo hecho yo todo prácticamente sola me faltaba esa visión externa que me confirmase que iba en la buena dirección».

Así que la tercera ciudad con una tienda La Folie tenía que ser Valencia. Fue hace unos días cuando abrió su nuevo espacio junto al Mercado de Colón, en Conde Salvatierra. «La siguiente localización no podía ser otra que Valencia porque es una ciudad increíble. De hecho, estamos abrumadas con el recibimiento que estamos teniendo; hemos recibido mucho cariño porque la mayoría de personas ya nos conocían«. La emprendedora recibió la visita de parte del equipo de Lanzadera con Zulema García, Daniel Dancausa, Marta Nogueras, Neus García y una buena amiga de Paula, Elena Ravello.

La apertura de la tienda también ha sido posible gracias al apoyo de Angels, la sociedad de inversión que junto a Lanzadera y EDEM forma parte del hub de emprendimiento de Juan Roig para impulsar startups. «Para mí todo lo que hacemos tiene que tener un sentido emocional, y por eso Valencia era importante».