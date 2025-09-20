Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Silvia Ferrer, artista y diseñadora. LP

El talento joven valenciano que aspira a subirse a las pasarelas

Artista multidisciplinar, Silvia Ferrer compite en Madrid con otros ocho diseñadores para convertirse en la nueva Pepa Salazar

Celia Barreña

Celia Barreña

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:16

Madrid ha acogido una nueva edición de su pasarela de moda, que este año celebra su 40º aniversario. Y, un año más, una diseñadora emergente ... valenciana se cuela entre los candidatos al premio dedicado al talento joven, el Mercedes-Benz Fashion Talent. Silvia Ferrer Tomás competirá el domingo 21 de septiembre, con su colección llamada 'Over', frente a otros ocho candidatos para hacerse con el premio que la llevará a presentar su trabajo en la pasarela internacional de Praga, la Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

