El talento joven valenciano que aspira a subirse a las pasarelas

Madrid ha acogido una nueva edición de su pasarela de moda, que este año celebra su 40º aniversario. Y, un año más, una diseñadora emergente ... valenciana se cuela entre los candidatos al premio dedicado al talento joven, el Mercedes-Benz Fashion Talent. Silvia Ferrer Tomás competirá el domingo 21 de septiembre, con su colección llamada 'Over', frente a otros ocho candidatos para hacerse con el premio que la llevará a presentar su trabajo en la pasarela internacional de Praga, la Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

Originaria de Benifaió, estudió Bellas Artes en la Universidad de Valencia. Se mudó a Barcelona, para trabajar en la marca de bikinis y lencería Women'Secret, pero tardó muy poco en volver a la capital del Turia con el objetivo de centrarse a tiempo completo en su producción artística. Confiesa que la moda «nunca ha sido mi sueño, sino que lo he integrado en mi vida de manera muy natural. Como artista emergente me ha costado encontrar una línea lógica en mi carrera, pero en la moda encuentro que un mismo concepto lo puedo llevar a distintos niveles creativos».

En 2023, después de estar trabajando en otros proyectos, decidió abrir su firma en solitario, bajo el nombre de SLV FRR, que es el resultado de sus iniciales. En esta nueva etapa explora en distintas fases el concepto de «segunda piel» y reflexiona sobre lo que significa ser uno mismo en la actualidad. «Ya había trabajado con mi marca este concepto, pero a un nivel más íntimo, con elásticos, cosas muy cómodas, canalé, mucha desnudez. Con esta colección me he puesto más dura, es una segunda piel más rígida con tejidos más tiesos como vaquero, piel, o polipiel y también algún crepe. Todo más ceñido, con lo que ha supuesto el reto de la estructura», comparte Silvia Ferrer.

Diseños de Silvia Ferrer.

La colección que presentará el día 21 sobre la pasarela incluirá 16 looks distintos con una línea muy minimalista, pensados para que cada persona pueda hacerlos suyos. «Muy casuales, muy de calle, me gusta que la gente pueda identificarse, que sean llevables», dice Silvia Ferrer. Durante estos meses de producción, ha contado con un gran equipo que le ha ayudado a convertir sus ideas en una propuesta sólida sobre la pasarela: Ana Román, quien le ha dado apoyo para coser, patronar y confeccionar; Blanca Santos, una artista que trabaja la cera, y con quien ha creado distintas prendas envueltas de este material que al ponérselas se cuartean. Eduardo Gimeno, quien se ha encargado de los bolsos que completan los looks; Guillermo Chanza, como consultor creativo; y por último la marca valenciana Simuero, quien pondrá las joyas para el desfile.

Sobre cómo recibió la candidatura, cuenta «muy contenta, en realidad fue más una responsabilidad. Me dije a mí misma: tengo que trabajar todo el verano y no puede salir mal, porque ahora es ya verdad».

Si Silvia Ferrer se alzara con el galardón, se sumaría al elenco de diseñadores valencianos que, en su día, conquistaron la pasarela madrileña y que hoy cuentan con una exitosa trayectoria en la moda nacional e internacional: Pepa Salazar, Anaïs Vauxcelles de 404 Studio, y la firma alicantina Dominnico.