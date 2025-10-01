El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos Durante diez días, el espacio Ruzafa Fashion Week, ubicado en la calle Burriana 30, reunirá miles de deportivas con descuentos de hasta el 70%

Del 3 al 12 de octubre, Valencia se convertirá en el escenario del Munich Mercat, la pop-up store más grande de la marca en toda España. Durante diez días, el espacio Ruzafa Fashion Week, ubicado en la calle Burriana 30, reunirá miles de zapatillas con descuentos de hasta el 70%.

Además, el evento ampliará su oferta con propuestas que van mucho más allá de las típicas zapatillas, y que contarán igualmente con precios reducidos y resposiciones diarias de material: bolsos, mochilas, camisetas, cazadoras, sudaderas, calcetines, pantalones, mini balones de fútbol, raquetas de pádel, pares de golf, botellines, paraguas... En total, más de 40.000 unidades que harán las delicias de los aficionados al calzado, el deportes y las prendas de la temporada.

Desde las primeras ediciones, los clientes de Munich Mercat han destacado la comodidad de encontrar su marca preferida en un espacio que les permite probarse los modelos, con descuentos significativos y en uno de los lugares más singulares y emblemáticos de la ciudad: una nave de 1.600 metros cuadrados en el Ensanche que en 1940 albergaba una agencia de transportes y de las que aún conserva su entrada. El horario de la muestra es de 10 a 21 horas todos los días, excepto los domingos que se abre una hora más tarde.

Sobre la marca Munich

Munich tiene una larga historia a sus espaldas. Fue fundada en el año 1939 en Sant Boi de Llobregat por Luis Berneda bajo su mismo nombre. Por aquella época fabricaba calzado para rugby, fútbol sala, balonmano y boxeo, entre otros deportes. En la actualidad, ya con el nombre comercial de Munich, produce cada año más de 850.00 pares de zapatos, el 46% deportivos y el 54% restante más sofisticados para el día a día.

En los últimos tiempos, Munich se ha convertido en una de las firmas más relevantes del panorama nacional, siendo sus diseños un éxito entre los más jóvenes. El símbolo de la X, adorno característico de la marca, es lo que ha convertido sus zapatos en inconfundibles. Además de Europa y Asia - principalmente Japón- está presente en más de 300 puntos de venta en toda España y cuenta con establecimientos propios en Barcelona.