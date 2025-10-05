Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Empar Hoyo, en su mesa trabajando con uno de los abanicos de su firma. LP

La joven que quiere rejuvenecer los abanicos

Empar Hoyo creció viendo a su padre fabricar palmitos, y después de un viaje a París decidió darle una vuelta a una tradición que en Valencia viene de lejos. La firma que ha creado la joven quiere llegar a un público diferente

Celia Barreña

Celia Barreña

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:52

Su padre es el dueño del tradicional taller de abanicos Celso-Hoyo, una empresa ubicada en Alaquàs fundada en el año 1969. Empar nació y ... se crió entre varillas y, a pesar de que estudió ingeniera de gestión de empresas en EDEM, su Erasmus en París le sirvió para enamorarse una vez más del utensilio valenciano: «Allí los abanicos no se utilizan por su funcionalidad, sino como un símbolo de estatus. Los fabrican con mejores materiales, incluso hacen fiestas que giran en torno a ellos», cuenta.

