La londinense Victoria Speyer, con uno de sus diseños. LP

Victoria Speyer, o cómo lograr el éxito internacional diseñando abanicos hechos en Valencia

La londinense decidió instalarse en la cuna de los palmitos para crear su propia firma, Khu khu, y así trabajar con los artesanos que llevan una tradición a sus espaldas. De la ciudad del Turia se queda con la luz y la filosofía de trabajar para vivir de sus habitantes

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:12

Victoria Speyer nació en Kingston, en Londres, y creció en Kent y en Bath, una ciudad bellísima con una gran importancia histórica. Pasó por Glasgow, ... donde estudió Teatro e Historia del Arte, y adquirió experiencia en industrias creativas de Los Ángeles y Londres. Tras su paso por California, donde vivió cuatro años, supo de un modo inconsciente que el lugar donde se instalaría iba a tener luz y sol en abundancia. Victoria cree que afecta a la salud mental, así que descartó su tierra natal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

