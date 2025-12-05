Hilo de cachemir y lana merina española: cuando el punto se convierte en lujo

«Estuve meses de puerta en puerta visitando a proveedores españoles, pero me encontraba muchos frenos. Todos me preguntaban: '¿eres influencer? ¿trabajas en Inditex?'», cuenta ... Ana Sanchis Ruiz de Fez sobre cómo comenzó su firma de moda, Gávva. Venía de un sector completamente distinto, trabajaba como ingeniera en el negocio familiar pero sentía que no era su lugar. «Siempre había utilizado la moda como una forma de expresión. Dedicaba mucho tiempo a encontrar ropa distinta y de buena calidad», explica la valenciana.

Todos esos meses le sirvieron de escuela para convertirse en una experta en materiales, en producción, en patronaje… y, después de muchas llamadas, visitas y negociaciones con fábricas, por fin consiguió alguien que pudiera dar vida a la idea que tenía en la cabeza. Así creó Gávva, una firma que ofrece conjuntos de punto de dos piezas, producidos en España con hilo de cachemir y lana merina procedente de Italia. Productos de una calidad muy alta que se refleja en el precio, pues son prácticamente artículos de lujo. «El trabajo detrás de cada pieza es minucioso y detallado. Los patrones están muy pulidos, yo misma hago de modelo de patronaje y me pruebo todos los productos, una y otra vez, hasta que conseguimos la caída perfecta».

Sanchis Ruiz de Fez había sido siempre una enamorada del punto, tejido, por lo general, más asociado a ocasiones relajadas o a prendas cómodas de uso cotidiano, pero al que ella ha querido dar un giro ofreciendo diseños diferentes y cargados de estilo. «Mi marca no es para todo el mundo», dice convencida, «es para mujeres que no necesitan aprobación y saben exactamente adónde van». Fue su paso por el mundo corporativo lo que la llevó a inspirarse en todas esas mujeres fuertes, independientes y determinadas. Con Gavva Society, aspira a construir una red de mujeres que entienden que la moda no es sólo lo que llevas puesto, sino, sobre todo, lo que proyectas.