Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Sanchis Ruiz de Fez, la ingeniera que está detrás de Gávva.

Hilo de cachemir y lana merina española: cuando el punto se convierte en lujo

Ana Sanchis Ruiz de Fez abandonó su trabajo de ingeniera en la empresa familiar para buscar su camino. Con la moda como forma de expresión nació Gávva, una firma que ofrece prendas de lujo producidas en España con hilo de cachemir y lana merina italiana

Celia Barreña

Celia Barreña

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:02

Comenta

«Estuve meses de puerta en puerta visitando a proveedores españoles, pero me encontraba muchos frenos. Todos me preguntaban: '¿eres influencer? ¿trabajas en Inditex?'», cuenta ... Ana Sanchis Ruiz de Fez sobre cómo comenzó su firma de moda, Gávva. Venía de un sector completamente distinto, trabajaba como ingeniera en el negocio familiar pero sentía que no era su lugar. «Siempre había utilizado la moda como una forma de expresión. Dedicaba mucho tiempo a encontrar ropa distinta y de buena calidad», explica la valenciana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  9. 9 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Hilo de cachemir y lana merina española: cuando el punto se convierte en lujo

Hilo de cachemir y lana merina española: cuando el punto se convierte en lujo