La reina Letizia vuelve a apostar por una marca valenciana en su primer viaje de Estado a China La mujer de Felipe VI lució un conjunto 'total black' que refuerza la imagen internacional que está proyectando en los últimos meses

Sara Bonillo Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 14:44 Comenta Compartir

En los últimos años la reina Letizia se ha convertido en la mejor embajadora de la moda española. Siempre que tiene la oportunidad, la mujer de Felipe VI recurre a etiquetas nacionales para crear las propuestas que luce en los actos que marcan su agenda. Algo que hizo el pasado mes de octubre en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia y que ahora ha vuelto a hacer en su primer viaje de Estado a China.

Tras un vuelo de veinte horas, el avión oficial de Sus Majestades los Reyes de España aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Chengdú este lunes. A su llegada, Felipe y Letizia fueron recibidos con honores por el vicegobernador Hu Yun, el embajador chino en España, Yao Jing, y el cónsul general español en la ciudad, Cándido Creis Estrada, quienes encabezaron la comitiva de bienvenida.

Demostrando una vez más por qué está considerada una de las royals mejor vestidas del mundo, la reina lució un conjunto 'total black' que refuerza la imagen internacional que está proyectando en los últimos meses. Eligió un abrigo de líneas envolventes, ceñido por un cinturón que realza la silueta y acompaña sus movimientos, aportando una presencia firme y discreta. Este tipo de prenda, cercano al estilo batín, encaja con ese lenguaje de autoridad tranquila que está consolidando en los actos más protocolarios.

Bajo el abrigo, lució un pantalón amplio del mismo tono, que estiliza y aporta fluidez a su caminar sobre la alfombra roja. Remató el estilismo con un bolso rígido de Carolina Herrera, también negro, un chal de cachemir negro a juego y botas altas.

Pero el detalle que no ha pasado desapercibido han sido sus pendientes 'Superstar' de la marca valenciana Singularu, una de las piezas más reconocibles de su joyero asequible. El diseño, bañado en oro y con forma de estrella minimalista es ya todo un clásico en sus apariciones, y vuelve a demostrar la predilección de la reina por las marcas nacionales accesibles y con identidad propia.

No es casualidad que Letizia recurra a ellos justo ahora, cuando se cumple un año de la dana que afectó gravemente a Valencia, ciudad donde nació Singularu. Un guiño emocional que, más allá del estilo, pone de relieve el valor simbólico de apoyar la creatividad local y el talento femenino que define a la firma. Los pendientes se pueden comprar en cualquiera de sus tienda o en la página web a un precio de 19,99 euros.