Gustavo Adolfo Tarí, diseñador de Melody: «He cancelado citas para atender a Beyoncé»

Gustavo Adolfo Tarí forjó una trayectoria entre sastrerías de cine y trabajos a medida para artistas, donde la artesanía juega un papel fundamental. Este alicantino ... ya tenía claro que quería dedicarse a la moda, y estudió en Barcelona, donde muy pronto comenzó a trabajar con diseñadores especializados en el mundo cinematográfico.

Has trabajado con grandes artistas como Shakira, Rosalía o Mariah Carey, ¿cómo han surgido estos encargos?

El primer trabajo lo hice para Shakira, para un anuncio porque me contactó su estilista. Para Rosalía empecé a trabajar un año en el Sonar con sus bailarinas y a raíz de ahí empezamos a hacer más cosas. Mis clientes son estilistas, normalmente son ellos los que llegan hasta mi y con quienes trabajo estrechamente para dar forma a los diseños que luego lucen las artistas.

Y para los trajes de Eurovisión de Melody, ¿cómo comenzó este trabajo?

Su estilista Almudena Ruiz me contactó, ambos nos seguíamos la pista desde hace tiempo y finalmente surgió esta oportunidad. El primer encargo para Melody lo hice para el Benidorm Fest y después hemos trabajado en los trajes para Eurovision.

Melody lució este sábado tres looks distintos. Primero salió al escenario con un vestido con una gran cola negra y un sombrero cordobés, después se quitó la cola y descubrió un body negro azabache con pedrería y finalmente un body plateado adornado con cristales ¿cómo ha sido la elaboración de los trajes?

Todos los trajes son muy elaborados y hay un trabajo técnico muy grande detrás, no solo estético, porque una de las cosas más importantes era que ella estuviera cómoda y fuera fácil de poner y quitar. Para llegar hasta ellos ha habido un trabajo conjunto de todo el equipo. El primero tiene una cola de cuatro metros por tres de ancho, los volantes están hecho con mil metros de organdí. El sombrero cordobés es especial y se ha hecho para la ocasión, tiene un ala más ancha de lo normal. El body es una joya de artesanía, los flecos han cosidos uno a uno y lleva más de 15.000 cristales.

El tema que interpretó Melody habla sobre una diva y en la actuación pudimos ver ese concepto muy bien representado especialmente en el momento en el que los bailarines le retiran una primera capa del vestuario para revelar un nuevo look, algo muy característico en las actuaciones de las grandes divas del pop, ¿cuál ha sido la inspiración? ¿Ha habido alguna exigencia o petición especial?

Me dejaron bastante libertad creativa, me pidieron que diseñara dos looks, y la única indicación clara al principio fue que el primero de ellos tuviera una inspiración española. Otra petición del director artístico fue este momento de quitar la cola y descubrir un nuevo traje. El diseño nace básicamente de la canción, de Melody como artista y de lo que se cuenta en la letra.

¿Cuánto tiempo te ha llevado confeccionar este vestuario?

En la mayoría de proyectos que hago, el trabajo de confección empieza las dos últimas semanas. Previamente a eso tratamos ideas, tenemos pruebas, vamos pactando las piezas… Para este encargo he estado 11 días trabajando 14 horas diarias. Algún día puntual he terminado a las 4 de la mañana y he tenido ayuda para algunas cosas específicas, pero intento hacerlo todo yo porque por lo general no son piezas que puedas encargar a otra persona.

¿De todas las figuras relevantes a las que has vestido cuál es la que te ha hecho más ilusión?

Al final todas, para mi cada proyecto es especial y a todas las trato por igual, una clienta es una clienta y me gusta darlo todo hasta al final. Me hizo mucha ilusión cuando trabajé la primera vez para Shakira fue una sorpresa porque no esperaba tratarla a ella directamente, me llamaba «Gus» desde el principio cuando. También fue una gran sorpresa conocer a Mariah Carey. Otra anécdota fue cuando Beyoncé cuando vino a Barcelona, me llamaron para que le arreglara dos looks. Llamé a dos clientes para cancelarles las citas, ¡y me dijeron que estaban encantados de ser plantados por Beyoncé!