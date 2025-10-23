La firma de moda vinculada a las Fallas que nació en plena pandemia

Mi cita de hoy es con Claudia Bernedo, fundadora y directora creativa de la firma Greta by Claudia. Nos conocimos hace unos años, éramos tertulianos ... en un programa de televisión, donde hablábamos de moda y temas de actualidad. Desde entonces somos amigos, ella tiene un encanto especial que atrae y cautiva, cuándo la conocí pensé que era una modelo, guapísima, alta y con mucho estilo, no podía dejar de mirarla. Es como se mueve, como camina, además su forma de expresarse hace que conecte con los demás, inspirando confianza y admiración ,reconozco que en mi surgió efecto, hoy conoceremos un poco más de Claudia y su mundo.

Graduada en publicidad y relaciones públicas por la Universidad CEU Cardenal Herrera y con estudios de patronaje en el Gremio de Sastres y Modistas, Claudia, de 34 años, fundo su marca en 2020,después de haber trabajado 6 años en el negocio familiar dedicado a la moda infantil.

Su madre Carmen Martínez, alma máter de «Greta», vistió a niñas y adolescentes con diseños exclusivos diseñados y confeccionados en su taller desde 1996, y su hija siguió su legado dando un paso más hacia la moda adulta.

Ambas, también populares en el mundo de las Fallas, han vestido con sus diseños de fiesta a Falleras Mayores e Infantiles de Valencia, para eventos especiales, galas y otros actos. Entre ellas Raquel Alario, Marina Civera, Consuelo Llobell, Claudia Villodre, Ariadna Galán, Sofía Soler o Marina García.

En numerosas ocasiones han llevado sus creaciones la presentadora de televisión Álex Blanquer, la modelo internacional María Imizcoz, y una de las influencers valencianas de mayor renombre: Cristina Calatrava.

Su última colección de novia fue fotografiada por Juan Ortega, en las localizaciones más exclusivas de París, y sus prendas viajan varias veces al año a clientas habituales de Miami y Boston, que no encuentran fronteras a través de las redes sociales. Redes que solo maneja Claudia de manera muy activa, en ellas no solo publica sus trabajos, también graba videos interactivos comentando looks de alfombras rojas, dando tips de estilismo, y ofreciendo distintas posibilidades de como combinar sus prendas.

Algunos de los diseños de Greta by Claudia. LP

Sus fuentes de inspiración se crean en paneles visuales, donde Claudia incluye recortes de revistas, muestras de telas, imágenes y notas que sirven para desarrollar las ideas; los años 50 y la elegancia de la moda retro son una constante en sus diseños, de cinturas ajustadas en faldas de vuelo, en chaquetas ceñidas a juego con faldas lápiz. También los años 80 están muy presentes en sus propuestas con grandes hombreras y accesorios XL. El satén, los tejidos brillantes, y las plumas símbolo de elegancia y sofisticación son parte de su universo.

En Greta tienen claro que el mundo de la moda es cambiante a una velocidad vertiginosa, que el secreto para mantener el crecimiento es adaptarse a las tendencias no solo de moda, también de comunicación. «A la mujer del siglo XXI hay que acercarle la moda y no esperar que la busque ella. En un mundo tan competitivo en el que las mujeres no gozan precisamente de tiempo libre, es importante hacerles llegar tu propuesta de una forma directa y honesta, demostrando que vas a cubrir sus deseos y necesidades, creando todo un mundo alrededor de la marca que conecte con el público.»

Greta es una extensión de Claudia, y por eso todo lo que le inspira y lo que impulsa su creatividad es algo que está dispuesta a compartir día a día con sus clientas y seguidoras. Cine, moda, viajes, tendencias, gastronomía…

Un «mundo Greta» que empezó en uno de los momentos más difíciles que hemos vivido como sociedad, la pandemia y que con mucha pasión y dedicación ha salido adelante, convirtiéndose en una de las marcas de referencia de la moda valenciana.